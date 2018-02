Nace un 'cerdo-elefante' en Tailandia (fotos, vídeo)

El pequeño cerdito nació en la remota provincia de Nakhon Phanom, situada en la frontera entre Tailandia y Laos. La criatura se diferencia de otros ejemplares de su especie por la pequeña trompa que ocupa el lugar en el que tendría que estar su hocico.

Su madre no puede amamantarlo debido a esta malformación y por esa razón los residentes locales formaron turnos para alimentar a su nuevo 'vecino' con un biberón.

"Él salió del útero deformado y discapacitado, se parece a un elefante. Aunque no lo pueda saber, me da pena por él", declaró la granjera local Nisaa Seehala, citada por el periódico británico The Mirror.

Mutant pig born with ‘elephant TRUNK’ baffles locals in bizarre clip https://t.co/D3sohjCzE7 pic.twitter.com/0sASKLvkof — Daily Star (@Daily_Star) 23 февраля 2018 г.

