Una mujer rusa denuncia la desaparición de su marido tras 42 años

No habría sido nada sorprendente si no fuera porque el marido dejó la casa hace 42 años y no regresó.

El hombre se fue después de una pelea que tuvo lugar en 1975, cuando la familia vivía en uno de los pueblos de la región de Penza, lejos de Priozersk.

El policía que aceptó la solicitud le pidió a la jubilada, de 78 años, que le diera pistas de la persona desaparecida, pero esta no logró recordar cómo era su esposo.

Anteriormente, una residente de la región de Krasnodar, a la que se creyó desaparecida durante casi 16 años, fue encontrada después de comenzar a preparar los documentos para recibir una pensión estatal. La mujer explicó entonces que decidió dejar la casa y a la familia a causa de su esposo, quien, además de no trabajar, la insultaba, la humillaba y abusaba del alcohol.