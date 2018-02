¡Adivina qué tiene de especial esta candidata a Miss Bumbum! (fotos, vídeo)

No obstante, esta joven seductora tiene una particularidad que te sorprenderá.

El hecho es que nació con el nombre de Vinicius Oliveira y es una mujer transexual.

Así, en 2012, se sometió a una cirugía de cambio de sexo. Revela que fue su padre quien la ayudó en el duro proceso de transición.

Paula tiene más de 50.000 seguidores en su página de Instagram, donde comparte imágenes de su vida cotidiana.

Oliveira se convertirá en la primera participante transexual del concurso Miss Bumbum.

Según la joven, de 27 años, quiere ganar el certamen para romper con los prejuicios que existen en la sociedad brasileña sobre este tema.

"Brasil todavía tiene que lidiar con el transexualismo. Cuando salgo a la calle todavía la gente me mira y hace comentarios, pero eso no me afecta, estoy orgullosa de lo que soy", afirma Oliveira.