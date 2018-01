Un francés encuentra una pitón de 1,5 metros en su baño (foto)

Cuando el hombre entró en el tocador, vio la serpiente que se coló en su hogar a través del sistema de alcantarillado, informa el medio France Bleu.

"Eran las 21:30. Abrí la puerta del cuarto de baño y vi la cabeza de la serpiente que salía del inodoro. Fue espantoso. Fue la cosa más terrible que me ha pasado en toda mi vida. Salté del susto. Gracias a Dios que no tengo problemas cardíacos. Ella podría haberme morderme en un lugar sensible", declaró el hombre a Le Parisien.

El desafortunado muchacho llamó posteriormente a un equipo de bomberos que luego logró retirar al animal del inodoro. Después la serpiente fue llevada a un veterinario, pero murió a causa de una intoxicación provocada por las substancias químicas usadas en los tubos del sistema de alcantarillado.

Luego se dio a conocer que la serpiente había escapado del piso de un vecino que vive debajo de nuestro protagonista. Según informa France Blue, el dueño de la serpiente la reportó como desaparecida un mes antes del incidente.