Rapunzel es argentina: esta es la mujer con el pelo más largo del mundo (fotos)

El largo de sus cabellos entró en el Libro de los Récord Guinness. Miden 1,52 metros y hace 11 años que no se lo corta. Abril Lorenzatti tiene 17 años y vive junto a su familia en Villa Carlos Paz, un sitio de casi 75.000 habitantes en la provincia argentina de Córdoba.

"Después de cortarme el pelo [hace 11 años] no me gustó. Así que decidí dejarlo crecer y no volverlo a cortar. Después de cuatro años ya estaba bastante largo y la gente me llamaba Rapunzel. Durante todos estos años me corté solo las puntas", contó la joven argentina a la prensa.

Quererlas💞 Una publicación compartida por :Abril: (@abril.lorenzatti) el Dic 29, 2017 at 12:11 PST

Además dijo que los cuidados de su cabellera son básicos. Al bañarse utiliza solo champú y crema de enjuague, y su madre la ayuda a desenredar algunas partes que son más complicadas.

Pero admite que la extensión de su pelo puede ser incómodo por momentos, incluso peligroso. Aseguró que si lo lleva suelto al bajar o subir las escaleras debe andar con cuidado porque corre el riesgo de pisarlo y tropezar.

Otro factor del que debe estar atenta es el viento: "Cuando hay mucho viento tengo que mantenerlo bien ajustado sino se hace incontrolable".