La terrible venganza de una modelo rusa a un banquero de Wall Street (fotos)

Le dijo durante una cena en un restaurante en las Bahamas que estaba embarazada, pero no de un bebé sino de una idea de negocio. Y le pidió una inversión de 50.000 dólares para esta idea.

"Te equivocaste de hombre si quieres a uno que te dé dinero por nada, te equivocaste", dijo Gentile, citado por varios medios de comunicación, y después de eso anunció la ruptura con la modelo.

Tras lo cual, Kuchma le arrojó a la cara una taza de té verde caliente.

"¡Mentiroso! ¡Me dijiste que me ayudarías a empezar el negocio! ¡Esas fueron tus palabras! ¿Quieres seguir siendo inversor? Pues, señor inversor, tengo una sorpresa para ti en el patio, empieza por esta idea primero", escribió Kristina a su ex tras la ruptura.

Al llegar a casa, Gentile encontró su Mercedes S400 hundido en la piscina. De acuerdo con el periódico británico The Daily Mail, el precio del vehículo oscilaba en unos 100.000 dólares.

"Se me hizo un nudo en el estómago. No me preocupé por el auto en ese momento. Pero al entender que ella no estaba dentro, empecé a enfadarme por el hecho de que pudiera haber hecho una cosa así después de todo lo que yo había hecho por ella. La dejé y ella me hundió el auto", comentó.