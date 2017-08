Una bola de fuego ilumina el cielo del estado de Washington (vídeo)

Un objeto volador brillante cruzó el territorio estadounidense desde Eugene, Oregón, hasta Enderby, Columbia Británica, los dos estados que rodean Washington.

Hasta la fecha, más de 600 personas han asegurado haber detectado el extraño objeto ante la Sociedad Americana de Meteoros, una organización científica privada que rastrea avistamientos similares.

El usuario de Twitter Parker Sayers logró capturar el misterioso momento con su cámara.

So… this just happened! A meteor flew over us while we were outside taking pictures 💫 pic.twitter.com/xasvlxjJ4E