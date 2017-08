Y el Oscar va para... Una niña mexicana en un berrinche contra su padre (video)

Sentada en el piso, con lágrimas en los ojos, la mano en el pecho y la desesperación en la voz, una niña le grita al padre "¿Qué pasa en tu vida que siempre me castigas?" después que su progenitor le quitara la Tablet por no haberse portado bien.

El vídeo de menos de tres minutos hace acordar a los episodios más dramáticos de emblemáticas telenovelas mexicanas. De hecho, fue en la Ciudad de México donde un padre decidió filmar el espectáculo de su hija tras haberla castigado a quedarse sin la Tablet. "¿Qué te pasa? No sé por qué haces eso. ¿Te parece lógico si me quieres que me quites mis juguetes, el triciclo y mis peluches?", llora la pequeña.

Pese a que el padre le explica que la quiere pero que la ha castigado por su desobediencia, el berrinche de la niña compone una actuación digna de premio. Más allá de las frases exageradas, los gestos de las manos y la voz desesperada completan la escena.

El padre, que se identifica en las redes sociales como Xiuhnel Man, compartió la grabación en las redes sociales bajo el título 'Premio Telenovela 2017 es para mi hija Danna'. Tras la viralización de las imágenes, el mexicano publicó un nuevo vídeo con la niña, en el que ella, más alegre, agradece la difusión de su épico berrinche.