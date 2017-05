Perdió miles de dólares en la calle y los recuperó gracias a Facebook

Fueron horas de angustia que parecieron años para Lorena Yapur, de la ciudad de Mar del Plata, al sur de Buenos Aires. Luego de concretar la venta de un automóvil para ayudar a pagar una cirugía para su hija de 10 años, que padece de leucemia, la argentina perdió el pago en efectivo, que sumaba más de 5.000 dólares. Sin saber qué hacer, publicó su desesperación en su cuenta en Facebook, que fue compartida más de 3.400 veces.

"Con la venta del auto llegaba justo a cubrir todos los gastos. No pido colaboración económica, pido que algún alma pura me devuelva la bolsa, debe quedar alguien con tan grande corazón que la encuentre y piense que no es normal dejar toda esa plata en una bolsa, banca [sic]. La vida de mi hija está en esa bolsa, y no puedo dar recompensa. Todo lo que puedo hacer por esa persona es orar por lo que me quede de vida y, si quiere, limpiarle la casa hasta que me muera. Es todo lo que tengo para dar. Gracias. Y perdón por quebrarme, pero estoy desesperada", declaró Yapur.

Tres horas antes, una mujer que se identifica en la red social como Cata de la Sierra, en referencia a la localidad de Sierra de las Piedras, a 15 kilómetros de Mar del Plata, publicó su insólito hallazgo: una bolsa repleta de pesos argentinos "y algo más". Anunció que si alguien pudiera acreditar ser el dueño de la suma, informando detalles como color y el "algo más", se la devolvería. De lo contrario donaría el efectivo.

Entre los comentarios que recibió, la mayoría le felicitó por su gesto de "solidaridad", si bien alguno también le dijera que se quedara con la plata. Otros le contaron sobre el relato de una madre desesperada que había anunciado haber perdido una bolsa con dinero y compartieron fotos de la publicación de Yapur.

El día siguiente, la madre de la niña enferma actualizó su portada en Facebook con un dibujo de agradecimiento.

Los comentarios en la publicación de la mujer que encontró la bolsa también reflejaron el éxito de la transacción virtual, que repercutió en la prensa local y conmocionó a la comunidad.

