Insólito: hacker en prisión por alterar el resultado de sus cursos

En el hemisferio norte se acerca el fin de los cursos y el período de exámenes para millones de estudiantes. A esta altura, para los que no estudiaron o tuvieron malos resultados no hay muchas chances de remontar lo que no se hizo hasta el momento. O sí, como pensó Sami Adel Ammar, un estudiante de ingeniería de la Universidad Central de la Florida.

El joven, de 22 años, suspendió el curso de 'Electrónica I' con la calificación F (insuficiente). Presuntamente accedió a una computadora para cambiar su nota a B, que aseguraría la aprobación del curso, informó la Policía de la universidad en su página de Facebook. El profesor notó el cambio al revisar la lista de notas y se percató del hecho.

"El nombre del estudiante llamó la atención del profesor porque Ammar solo había realizado una tarea en todo el semestre", se explica en la publicación.

El docente notificó a las autoridades universitarias del hecho y se inició una investigación, que dio con la dirección IP de la computadora utilizada en la maniobra y la hora en la que se hizo. Las cámaras de seguridad del lugar donde se ubicaba registraron a Ammar junto con otro individuo, cuyo involucramiento se está investigando.

"Ammar no cooperó cuando lo interrogó la policía y fue retirado del campus. Se firmó una orden de arresto ayer (23 de mayo) y Ammar se entregó a la Cárcel del Condado de Orange esta tarde (24 de mayo)", informó el comunicado.

