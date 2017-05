Conmovedor: la tristeza de una perra al darse cuenta de que fue abandonada

¡Atención! Si amas a los animales, no veas el vídeo de Electra. Las escenas son fuertes. Los 13 segundos de la filmación que ilustra a la perfección el semblante de una mascota abandonada en un refugio en California, Estados Unidos, se hicieron virales en internet.

Solo en Facebook, la publicación original por parte de un perfil dedicado a difundir perros disponibles para adopción fue vista más de medio millón de veces. En YouTube, diferentes canales noticieros y usuarios también subieron las imágenes y sumaron otros miles de visualizaciones más.

"Electra representa el rostro de la tristeza y la realidad en los refugios. A veces me gustaría entender a los dueños que dejan sus animales y no me gusta juzgarlos, pero cuando ves que los perros llegan al departamento receptor con sus caras felices y quienes los dejan se ponen todos orgullosos, no lo puedo entender. Estoy hablando en general, no estoy segura si quien la dejó la encontró perdida o si era un dueño que desistió de tenerla", declaró la autora del vídeo, Loly Menchaka, en Facebook.

La conmoción generada por las imágenes de esa pitbull de cuatro años le rindió rápidamente una adopción. De acuerdo con el anuncio en la red social, el refugio para animales Inland Valley trata de asegurarse que las nuevas familias sean estables antes de permitir su salida. Para ello, llevan adelante entrevistas previas con los interesados y sus demás mascotas en el caso de que las tengan.

