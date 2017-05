"La silicona en los senos no es un obstáculo para amamantar" (fotos)

El acto de amamantar en público ha suscitado diversas polémicas en la región en los últimos tiempos. En Argentina, desencadenó protestas masivas luego de que una joven fuera increpada al alimentar a su hijo. Una diputada del Congreso de ese país levantó loas y críticas por dar el pecho a su bebé durante una sesión. No es una cuestión regional: según una encuesta del Gobierno británico, cerca de un tercio de las madres siente vergüenza de amamantar a su hijo en público.

No es el caso de Letícia Santiago, una escultural modelo brasileña, célebre por haber participado en una de las ediciones del Gran Hermano Brasil. La celebridad tuvo a su segundo hijo en marzo, y desde entonces comparte con lujo de detalles el día a día de su maternidad en las redes. Santiago no tuvo inconvenientes en subir fotos con su escote descubierto y lencería de lujo, mientras el pequeño Miguel bebe leche de su pecho. "AMAmantar es amar… es dar lo mejor de sí", aseguró en una publicación de Instagram.

"Siempre que puedo, concilio su bienestar con algún cuidado para mí. ¿A quién no le gusta sentirse bonita? Este conjunto con sostén de amamantamiento, bombacha y bata es un lujo. ¡Da un buen soporte para los senos sin quitarme confort! ¡Me sirve, ya que el año pasado me coloqué 480 mililitros de prótesis mamarias! Todo eso no se puede caer", dijo la brasileña en su Facebook.

"El aumento de senos no es para nada un obstáculo para amamantar. Algunas veces la reducción de mamas sí, lo puede ser. Chequeen eso con su médico de confianza", aseveró Santiago.

La joven llenó a las madres de mensajes de aliento y apoyo para un momento de cambios como es la maternidad y las exhortó a no descuidar su aspecto, ya que si las madres se sienten bellas, lo transmiten al bebé.

Momento amamentação frozen: uma aventura congelante! 💙❄️😂 Una publicación compartida de Letícia Santiago (@le_santiago) el 19 de May de 2017 a la(s) 6:47 PDT

Pero no todo es color de rosas. La ex Gran Hermano recibió duras críticas de los internautas. Por ejemplo una usuaria coincidió en que amamantar es un acto "lindo", pero que fotos como la de Santiago son "podridas" o "ridículas" porque sensualizan el momento.

"Los hombres están diciendo 'Qué suerte tiene el bebé', 'Qué delicia' y otras cosas. Si yo fuera ella tendría vergüenza de todo esto. Subir fotos amamantando y hablar del tema está bien, pero ser sensual mientras lo haces es enfermizo", opinó nysinha07.

Otras, como la usuaria lanafeh consideraron todo lo contrario: "¿Cómo pueden ver maldad en una imagen tan tierna? Tendrían que preocuparse de esas madres que tiran a sus hijos a la basura o de ser mejores personas", opinó.

