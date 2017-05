Presidente Juan Manuel Santos, ¿estrella en 'House of Cards'?

Para promocionar sus productos audiovisuales, la plataforma en línea Netflix suele apostar a una mezcla entre ficción y realidad con personalidades simbólicas del país o región donde quiere enfocar su publicidad. En su más reciente campaña para recordar que se acerca el estreno de la nueva temporada de 'House of Cards', el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue la referencia.

La nueva propaganda fue difundida en Facebook por la cuenta latinoamericana oficial de la serie sobre intrigas políticas y disputas de poder en la Casa Blanca precisamente un día después de que Santos se reuniera en la vida real con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

En el vídeo ficticio, sin embargo, el protagonista, Frank Underwood, interpretado por Kevin Spacey, aparece en una conversación telefónica con el mandatario colombiano en la que se simula un diálogo sobre la posibilidad de que el personaje sea nombrado al premio Nobel de la Paz.

La política contemporánea de Colombia ya había acaparado la atención de los equipos de comunicación estratégica de Netflix y sus producciones en ocasiones pasadas. En febrero de este año, por ejemplo, la cuenta oficial de 'House of Cards' en Twitter etiquetó a la senadora colombiana Paloma Valencia para mandarle un consejo del maquiavélico Underwood.

Tener tanta atención puede ser abrumador @PalomaValenciaL, pero recuerda que solo hay una regla: pic.twitter.com/RaVi0jHsIR — House of Cards (@HouseofCards) February 17, 2017

​Entre otras referencias simbólicas, las campañas de marketing de Netflix a públicos específicos incluyeron participaciones especiales como la de la popstar brasileña Xuxa para promover la serie 'Stranger Things'. La emblemática villana de los culebrones mexicanos, Soraya Montenegro, también resurgió para promocionar la serie 'Orange is the new black'.

