Indignación en las redes por un perro usado como trapo (vídeo)

El clip muestra cómo un perro es utilizado para lustrar el capó de un auto de lujo. La cuenta desde la cual fue publicado asegura que el perro no sufrió a causa de la escena, en la que se escuchan las risas de personas.

The only way to wash the iconic 6.0 litre #MaseratiMC12 is with 100% natural puppy fur ensuring a proper polish. (No puppy was harmed in this video — all smiles and tail wags here). Courtesy of @m666ya Una publicación compartida de RICH KIDS OF LONDON (@richkidslondon) el 16 de May de 2017 a la(s) 10:02 PDT

"La única manera de limpiar este icónico Maserati MC12 de 6.0 litros es con piel de cachorro 100% natural para asegurar un pulido adecuado. Ningún perrito fue lastimado en este vídeo. Todo fue sonrisas y colas revoleando", aseguran desde la cuenta ‘richkidslondon'.

Esa cuenta muestra imágenes de jóvenes de alta sociedad en Londres, y fue tomado de la cuenta de otra chica, ‘m66ya', identificada en los medios como Scarlett Caplan. Ella asegura en su perfil que la mayoría de las jóvenes "caza a los varones" pero que ella los "corre".

Lejos de causar alegría, el hecho de que un animal vivo fuera usado para una broma provocó la ira de muchas personas.

"Haría lo mismo contigo pero para limpiar el váter", dijo una usuaria. "Si crees que es una broma, entonces pensaremos que no eres una persona", dijo otro internauta.

"Para ser honesta, está haciéndole algo al perro que lo va a poner obviamente estresado y confundido. ¿A la persona le gustaría que alguien limpiase el auto con su cabello? No, no le gustaría. Es absolutamente vil y no me importa si hay quien lo encuentre divertido. Es enfermizo. No está lastimando al perro pero probablemente lo esté estresando y asustando. ¿Cómo puede ser alguien tan desagradable?", opinó una joven en una cuenta.

La dueña del auto y del perro opinó que la gente se estaba tomando las cosas "muy en serio", según reportó el diario británico The Independent. Su perro, Hero, "estaba perfectamente feliz y ama que lo pongan boca arriba para darle cosquillas y mimos". Caplan aseguró que "no estaba sufriendo cuando fue filmado".

