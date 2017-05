Vídeo dramático: cámara salva a un periodista de muerte por una bala terrorista

Ammar Alwaely sufrió un disparo mientras estaba en Mosul, Irak, informa el periódico británico The Sun. Owen Holdaway, periodista del mismo diario, capturó el dramático incidente en un vídeo.

"Al principio no sabía qué estaba pasando. Me caí al suelo y no pude girar para ver si Ammar estaba bien", explica Owen.

"Gateando por detrás del vehículo [dentro del que había estado], al final miré hacia arriba y vi que la bala había golpeado mi vieja GoPro, que le había dado solo unos días antes. La explosión había destrozado la cámara, rociando plástico en su cara y cortando su labio. Supe de inmediato que si no hubiera dado en la cámara, le habría acertado en el corazón y habría sido fatal", continua.

Alwaely fue llevado a un hospital para recibir tratamiento médico y se espera que pronto esté bien.

