Mujer ebria con un lagarto en el escote provoca un accidente (fotos)

La Policía acudió a la calle Staple de Taunton, donde había ocurrido un accidente de tránsito. Según dijeron los testigos, "la mujer que iba al volante estaba afuera, al lado del vehículo", mientras su acompañante tomó su lugar para mover el auto desde el jardín que había chocado hasta la calle.

"Esto hubiera sido posible si las cuatro ruedas no se hubieran desinflado en el choque, los 'airbags' no se hubieran activado y los paragolpes no se hubieran caído", indicaron las fuerzas del orden en una publicación de Facebook.

La mujer, identificada como Amy Rebello-McCarthy, de 39 años, se reía mientras era interrogada. Según la publicación, "no creía que el choque fuera serio". La presunta responsable del incidente hablaba con dificultad y a veces "se babeaba". Aún así, pidió que los oficiales llamaran a una grúa para que pusieran en la calle el Mercedes C280 chocado.

Al ver la poca idoneidad de la conductora, fueron a interrogar a su acompañante, que no "podía recordar su nombre o su apellido" y que aparentaba estar en idéntico estado de intoxicación. Asimismo, estaba fumando en una zona de riesgo, por el posible derrame de combustible en el impacto. El hombre tenía además lo que parecía ser un arma, por lo que fue esposado.

"En la escena del choque se determinó que Amy estaba manejando su Mercedes del año 1999 a una velocidad mayor de la razonable y correcta, salió de la calzada, chocó contra varios buzones, algunos de los que salieron volando y rompieron la ventana de un auto estacionado en la vereda", publicó la policía de Taunton.

Pero este no es el hecho más extraño: "Amy reveló que estaba en posesión de un lagarto dragón barbudo", según la publicación de Facebook.

"¿Dónde lleva uno un animal así mientras conduce, se preguntarán? La respuesta es: ¡en el sostén, por supuesto! El animal fue transferido al Departamento de Policía de Taunton y entregado al oficial de Control Animal. Al momento, no enfrenta ningún cargo", comentó irónicamente la fuerza policial

No corrieron la misma suerte los ocupantes del coche. A Rebello se le presentaron los cargos de conducir bajo estado de ebriedad, conducción peligrosa y por transitar por fuera de la vía marcada. El arma del varón resultó ser una réplica para el juego 'airsoft'. El joven, de 22 años, fue identificado como Marvin K. Kyewalyanga y enviado a detención preventiva.

