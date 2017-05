Una madre le regaló un vestido a su hijo y se viralizó en internet

Al salir de compras con su hijo en Nueva Jersey, Estados Unidos, en busca de un vestido para una reunión familiar, la joven Gabby Porter se sorprendió ante la frustración del niño que no entendía por qué no podía él también tener un "lindo vestido".

El cuestionamiento del pequeño la hizo reflexionar, por lo que terminó comprándole un atuendo rosado que lo dejó muy contento. En su cuenta de Facebook, la madre contó la experiencia y publicó una foto y un vídeo del niño bailando feliz con la nueva vestimenta.

De acuerdo con Porter, su hijo "no tiene idea de lo que son los roles de género y solo quería un vestido bonito así como su madre también se lo estaba comprando uno a sí misma". Su relato, en el que pide a los padres que "dejen de decir a sus hijos que no pueden tener algo por miedo a ser juzgados", fue compartido más de 56.000 veces e incendió el debate sobre los estereotipos.

La publicación rápidamente se hizo viral en las redes sociales. A pesar de pedirles a los que no estuvieran de acuerdo con su posición que no se dieran el trabajo de comentarlo, muchos no se contuvieron. Hubo quienes la acusaron de ser responsable en el caso de que su hijo se revelara homosexual, mientras otros manifestaron que jamás permitirían que un niño varón usara un vestido pero que no la condenan.

Asimismo, la repercusión fue mayoritariamente positiva con muchos comentarios alabando el gesto de Porter y cuestionando el sexismo de ropas, juguetes y demás objetos. De las más de 95.000 personas que reaccionaron al post de la madre, menos de 3.000 lo hicieron con el 'emoji' de enojo que denota la insatisfacción frente a un contenido en Facebook.

