Polémica: un congreso de la industria del sexo al borde de ser prohibido en Cartagena

Las declaraciones en Twitter del alcalde de Cartagena de Indias, Manuel Duque, y del gobernador de la provincia colombiana de Bolívar, Dumek Turbay, han sido tajantes. Los jerarcas no quieren que la emblemática ciudad costeña, declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad, sea sede de una convención de la industria pornográfica alegando que la iniciativa hiere la lucha contra la explotación sexual.

Estamos haciendo esfuerzos por combatir la explotación sexual en la ciudad. Eventos como este no nos ayudan en esta lucha#PrimeroLaFamilia — Manolo Duque (@ManoloDuqueV) May 9, 2017

​La polémica se instaló en la mítica ciudad del Caribe colombiano, donde residió el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez (1927-2014). Los organizadores de la Exposición Latinoamericana de Negocios para Adultos (Lalexpo, por su sigla en inglés) defienden la manutención del festival, que sigue con inscripciones abiertas en su página web, pese a los tuits del alcalde de que no existe permiso para tal evento.

1/4-NO TIENEN PERMISO, ni lo han tramitado para la realización de este Congreso y No los tendrán. — Manolo Duque (@ManoloDuqueV) May 9, 2017

​"No es un evento sexual, no es abierto al público, no se promueven shows que se puedan considerar como inapropiados", declaró el organizador del congreso, Richard Bedoya, a CNN en Español. "Se habla de convención del porno (…), cuando yo leo esto me imagino que todo el día se están presentando películas triple X. Sin embargo, nada de esto sucede en Lalexpo (…). A nuestro evento no solo asisten actrices porno", agregó y resaltó el carácter de negocios de la iniciativa anteriormente realizada en las ciudades colombianas de Cali y Medellín.

El congreso de la industria pornográfica que pretende hacerse en Cartagena es un desacierto para la ciudad, va en detrimento de su imagen. — Dumek Turbay (@dumek_turbay) May 9, 2017

​Las opiniones de Turbay y del alcalde han generado mensajes de apoyo y críticas en las redes sociales. De un lado, algunos colombianos apoyaron el rechazo de los jerarcas al "festival porno", mientras otros cuestionaron, por ejemplo, que se prohíba un evento privado cuando la prostitución se observa libre en las calles.

