'Ha muerto Pikachu': un pokémon se desinfla en pleno espectáculo (vídeo)

La grabación muestra a un grupo de 15 bailarines disfrazados del mítico personaje del universo de los pokémon, Pikachu, que danzan al son de la canción Uptown Funk del cantante británico Mark Ronson y luego al son de la You Can't Stop The Beat.

Sin embargo, en un momento uno de los Pikachu de repente se empezó a desinflar. Entonces un hombre vestido de cuello alto blanco se apura hacia él y, al parecer, le arrastra hacia un lado de manera bastante ruda. Al mismo tiempo aparecen los guardias y tratan de arrastrarlos a ambos hacia un lado.

Mientras tanto los demás 14 pikachus siguen bailando como si nada hubiera pasado. Al final del vídeo el pikachu que se desinfló aparece de nuevo, no obstante su disfraz resulta seguir estropeado.

Muchos internautas se preguntaron por qué los guardias se portaron de manera tan ruda. Un usuario de YouTube bajo el apodo Green Lime explicó qué pasó de verdad.

El hombre vestido de cuello alto blanco que fue el primero que corrió hacia el pikachu intentaba solucionar el problema. Sin embargo, los guardias pensaron que el hombre quería frustrar el espectáculo por lo cual trataron de impedirlo.

Al parecer los guardias tardaron unos segundos para averiguar las intenciones del hombre.

