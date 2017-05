Star Wars manía: latinoamericanos bautizados con nombres de los personajes de las sagas

© AP Photo/ Felipe Dana ¡Qué la fuerza te acompañe! Las celebraciones del día de Star Wars

El 4 de mayo suele incendiar las redes sociales como el día de la saga Star Wars debido a un juego de palabras de la emblemática expresión en inglés "may the force be with you" ("que la fuerza te acompañe", en traducción libre). Los hashtags #StarWars y #MayThe4thBeWithYou fueron trending topics mundiales en Twitter y hasta organismos públicos adhirieron a los homenajes por los 40 años del estreno de la primera película 'Una nueva esperanza'.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de Perú compartió en su cuenta un meme especialmente preparado para la fecha. De acuerdo con la imagen informativa, el país cuenta con 533 mujeres bautizadas como Leia, en referencia a la princesa protagonista de la primera trilogía de George Lucas lanzada en los años 1970.

Otros 365 peruanos se llaman Han, como el personaje interpretado por Harrison Ford, además de 198 Luke. El histórico villano Darth Vader también ganó dos partidas de nacimiento en el país andino, así como su nombre antes de convertirse al lado oscuro de la fuerza, Anakin, con 104 registros. Otros apelativos de esas películas, como Arturito y Kenobi, también figuran en el archivo del Reniec.

Hoy se celebra el #StarWarsDay y por ello recordamos los nombres de los peruanos asociados a esta franquicia #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/7yFTCeiatc — RENIEC PERÚ (@reniecdigital) May 4, 2017

​Sputnik buscó a otros latinoamericanos registrados con esos nombres que marcaron época. Sin embargo, los gráficos de los organismos oficiales señalan que ni todos los registros tuvieron que ver con el éxito de las películas de Star Wars. Por ejemplo, en Brasil, el nombre Leia ya presentaba una incidencia en más de 300 mujeres antes de los años 1930, cuando el cine apenas empezaba a adquirir sonidos y todavía estaba un tanto lejos de lograr los efectos especiales que estallaron en las obras de Lucas.

Asimismo, es cierto que la princesa revolucionaria interpretada por Carrie Fisher inspiró un auge de bautismos de Leia con más de 12.500 registros de niñas con dicho nombre en las décadas de 1970 y 1980, precisamente cuando la saga acumulaba una legión de fans en todo el mundo. La cifra asciende a 16.000 si se incluyen los años 1990. En total, 27.318 mujeres fueron identificadas como Leia en el gigante sudamericano, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). El organismo también ubicó a 118 registros de Luke, 58 de Han, 118 de Vader y otros 20 de Anakin.

Das 27 mil Leias registradas no #Censo2010, 16 mil nasceram nos anos 70-90 – influência de Star Wars? #MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay pic.twitter.com/pxpImUPeqX — IBGE Comunica (@ibgecomunica) May 4, 2017

​Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec) de Ecuador localizó solamente un registro del nombre Vader, que sucedió en el año de 1942, cuando George Lucas ni siquiera había nacido. Por otro lado, de las 21 mujeres bautizadas como Leia, la primera fue precisamente en 1983, cuando se estrenó el tercer episodio de la primera trilogía: 'El retorno del Jedi'. Los ecuatorianos llamados Han suman 24, mientras Luke son 20 y ocho son los Anakin.

