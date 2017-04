'Too sexy': vetan a una actriz camboyana por ser demasiado sensual (fotos)

El organismo público llamó a Kwan para que acudiera a su sede y asistiera a una sesión de reeducación después de que la actriz camboyana, de 24 años, violara las normas de la institución.

El código de conducta del Ministerio de Cultura y Bellas Artes de Camboya fue elaborado para promover la preservación de la cultura y la identidad de la nación camboyana. Su objetivo es prevenir los efectos negativos de las manifestaciones y actos que puedan afectar a las tradiciones del país asiático.

"En Camboya hay muchos artistas atractivos y sensuales. Algunos de ellos son incluso más 'sexy' que yo cuando ruedan, se besan o exhiben su erotismo (…) Sé que tengo derecho a vestirme como quiera, pero nuestra cultura, la gente de Camboya, no puede aceptarlo. A partir de ahora trataré de ser menos sensual de lo habitual a la hora de publicar algo en Facebook", expresó la joven, citada por los medios locales.

Lea más: Sexy: el ensayo fotográfico de una actriz argentina que lo muestra casi todo

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, Kwan no podrá aparecer en películas durante los próximos 12 meses. Este severo castigo ha provocado la ira de algunos grupos de activistas que se dedican a proteger la libertad de expresión y los derechos de las mujeres.

La directora del grupo Gender and Development Cambodia, Ros Sopheap, opina que el Ministerio de Cultura no debería castigar de esta manera a Kwan, dado que en el país asiático no existe una ley que prohíba a la gente vestirse de la manera que considere más adecuada.

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.