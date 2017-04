Crecen las dudas en torno a la historia de la 'Mowgli' india recientemente rescatada

Según el artículo del medio indio, la niña, que fue supuestamente rescatada por la policía cuando se encontraba en compañía de diversos monos, "no puede ni hablar ni entender ninguna lengua y se asusta cuando está ante humanos. Los doctores que la están tratando dicen que a menudo se pone violenta".

Un trabajo posterior del medio británico recoge las opiniones de los doctores, que afirman que sufre una discapacidad mental que podría haber hecho que su familia o las personas que se hacían cargo de ella la abandonaran cerca de la carretera que cruza el parque natural de Katarniya Ghat.

JP Singh, en declaraciones a The Guardian, explicó que los vigilantes del parque nunca habían visto a la menor y que, de haber vivido durante un largo período en el territorio de la reserva, la habrían detectado.

Ankur Lal, responsable médico de la zona en la que fue encontrada, destacó los rápidos progresos que la pequeña está teniendo. "Cuando fue encontrada se comportaba de forma violenta, no sabía ir al baño, no se comunicaba. Así que se pensó que había estado viviendo en la jungla durante mucho tiempo". Sin embargo, "ahora camina con normalidad, lo que implica que no ha estado en la jungla desde que nació".

La menor continuará ahora su tratamiento en Lucknow —la capital del estado—, según informa el medio.

