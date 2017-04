Un joven invita a Emma Stone a su baile de graduación y recibe una inesperada respuesta

'Armado' con una cámara y gracias a la ayuda de sus amigos, unos cuantos autos y mucha imaginación, Jacob consiguió que su vídeo se volviera viral.

Ataviado con un elegante esmoquin y con unas gafas de sol, el joven canta que "La gente dice que me parezco a Ryan Gosling y tal vez eso sea un poco improbable". Y añade "Sé que mi voz no es gran cosa. Pero, por favor, ¡sé mi pareja en el baile!".

La fiesta de graduación se celebrará el 29 de abril en Scottsdale, precisamente en la ciudad natal de Emma Stone, en Arizona.

Este vídeo ha conmocionado a internautas y personas de todo el mundo que han enviado mensajes de ánimo y felicitaciones al intrépido joven.

Sin embargo, lo que hizo la iniciativa todavía más increíble fue que la propia Emma Stone no tardó mucho en responder al chico.

"Jacob, gracias por hacerme la propuesta más original que jamás me han hecho. Puedo decirte que ha sido un honor recibirla y que no te imaginas lo que me ha hecho sonreír tu vídeo, tan hermosamente orquestado. Me encuentro en Londres trabajando, pero espero que lo pases muy bien en tu baile de graduación. Gracias por pensar en mí", escribió la actriz.

