Para solucionar el hambre... harina de cucarachas

El invento fue hecho por dos estudiantes de Ingeniería Química de la universidad. A la tradicional harina de trigo, se le agrega una determinada cantidad de harina de cucarachas. Este proceso da como resultado un incremento del 40% en el contenido proteico, informó el portal brasileño de divulgación científica Galileu.

Esta investigación surgió de la inquietud de las estudiantes en conseguir un alimento de fácil acceso, ante la posible escasez de comida que plantea el rápido crecimiento poblacional en el mundo.

"Los insectos están mucho más disponibles. Tienen un retorno más rápido porque necesitan menor cantidad de alimento y menos tiempo para crecer", dijo a ese medio la tutora de la investigación Myrian Salas Mellado.

El polvo de estos insectos posee una gran cantidad de aminoácidos esenciales, lo que le brinda mayor calidad nutritiva, indicó la experta. Para mejor, la adición del particular ingrediente a la harina normal no afecta el sabor del producto. Para ello se realizaron experimentos en un grupo de 80 personas que a una proporción de 10% de cucarachas, no percibió cambios en el gusto.

Sin embargo, no salgas a cazar cualquier cucaracha para mejorar tu alimentación. La investigación se realizó exclusivamente con cucarachas del tipo ‘cinerea', bajo estrictas condiciones de higiene y alimentadas con frutas y verduras. Luego, los pequeños seres vivos fueron deshidratados y molidos en un fino polvo.

¡INCREÍBLE PERO CIERTO! La leche de cucaracha será el alimento principal de nuestros hijos https://t.co/0aAZ70v6I6 pic.twitter.com/ocIfZUtoCq — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 31 de julio de 2016

Tampoco podrás ir al supermercado para comprar esta harina, ya que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil aún no dio el visto bueno para su producción. Sin embargo, las estudiantes están pensando en ampliar su campo de investigación a grillos y escarabajos.

Búscanos en Telegram bajo el nombre SputnikMundo y comienza a seguirnos. Ahora nunca te perderás artículos increíbles e interesantes de nuestra página web. ¡Te esperamos!