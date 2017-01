Príncipe árabe compra 80 pasajes para viajar con sus halcones a bordo de avión (foto)

Un usuario de las redes sociales compartió una imagen de decenas de halcones ocupando asientos en la clase económica. No obstante, los pasajeros plumíferos no pudieron disfrutar de las actividades de diversión a bordo debido a que viajaron con los ojos tapados para no asustarse.

Saudi prince brings 80 hawks on plane. To be fair, they're flying coach. pic.twitter.com/rdApnHUtM9 — ian bremmer (@ianbremmer) 30 января 2017 г.

En la región no es poco común que los halcones viajen con sus propietarios adinerados en aviones, sobre todo, en los Emiratos Árabes Unidos, donde la cetrería —la caza con halcones— se ha practicado durante más de 4.000 años.

Se desconoce cuál aerolínea se encargó de transportar tantas aves a la vez. Por ejemplo, en la página de Qatar Airways se informa que un máximo de seis halcones pueden ser llevados en clase económica, mientras Emirates solo permite el transporte de aves en la cabina, en vuelos que cubren el trayecto entre Dubái y algunas ciudades de Pakistán.

"Aceptamos el transporte de halcones en la cabina del avión principal siempre que se hayan obtenido todos los documentos necesarios", admite Etihad Aiways.

Además, la mayoría de las aerolíneas que operan en la región permite halcones como equipaje facturado.

No obstante, los dueños de halcones no solo tienen que pagar por el pasaje para su mascota: cualquier ave debe ir acompañada por su propio pasaporte, conforme con las reglas de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (Cites, por sus siglas en inglés). Asimismo, es necesario que pase todos los controles de seguridad, igual que un pasajero humano.