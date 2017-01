Proponen prohibir el término 'futura madre' en el Reino Unido

De acuerdo con el documento de 14 páginas llamado 'A Guide to Effective Communication: Inclusive Language in the Workplace' —'Una guía para la comunicación efectiva: lenguaje inclusivo en el trabajo', en español— y publicado en el sitio web oficial del organismo, se propone llamar a las mujeres en estado 'personas embarazadas' en vez de 'futuras madres'.

"La inmensa mayoría de las personas que se han quedado embarazadas o han dado a luz se identifican como mujeres. Pero también hay que tener en cuenta a las personas intersexuales o transexuales que son capaces de quedarse embarazadas, diciendo 'personas embarazadas' en vez de 'futuras madres'", reza la guía. Además, se propone a los profesionales sanitarios renunciar al uso de los términos 'nacer hombre' y 'nacer mujer' en relación con las personas transexuales, ya que "sobresimplifican a un sujeto complejo".

El político conservador británico Philip Daves calificó de "completamente ridículo" el documento publicado por la BMA.

"Si no se puede llamar 'futura madre' a una mujer embarazada, entonces, ¿adónde irá a parar el mundo?", expresó.

Por su parte, Heather Ashton, del grupo de apoyo a las personas transexuales TG Pals, declaró que "sabemos que las mujeres biológicas se quedan embarazadas, pero los transexuales también se convierten en padres y supondrá un gran paso adelante prevenir la discriminación contra estas personas".

En 2011, a raíz de la presión de las organizaciones a favor de los derechos de los homosexuales, las autoridades del Reino Unido aprobaron una nueva normativa para los pasaportes internacionales. Como consecuencia, las palabras 'padre' y 'madre' en el documento fueron reemplazadas por los términos neutros 'progenitor 1' y 'progenitor 2'. Según declararon los representantes del grupo denominado Stonewall, el formulario original era "discriminatorio" para la comunidad LGBT.

También se introdujeron cambios en los formularios de solicitud de pasaportes en EEUU y España, donde el Gobierno del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero fijó la fórmula 'progenitor A' y 'progenitor B'.

Otra de las propuestas que recoge el documento es llamar 'personas mayores' en vez de 'ancianos' a los pacientes con una edad avanzada y sustituir la denominación 'ascensores para discapacitados' por la de 'ascensores accesibles'.