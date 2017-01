Adolescente apuñala 21 veces a una mujer y declara estar "orgullosa"

© REUTERS/ Pilar Olivares Macabro: Asesino se tatuó la fecha en la que mató a su esposa

Pearl Moen tenía 17 años cuando atacó a una mujer que descansaba en un parque de Austin, en Texas. A pesar de las 21 puñaladas que le propinó la joven, que le provocaron un serio daño al pulmón, cortes de tendones y pérdida de sangre, la víctima sobrevivió, reportó la cadena televisiva estadounidense CBS

Entre las pruebas que la corte utilizó para sentenciar a Moen se encontraban unas líneas escritas en un diario íntimo, que narraban con lujo de detalles la cruel escena.

"Apuñalé a una mujer inocente hace un rato. Fue fantástico. El asesinato me eleva como nada más, se siente como una realidad crujiente, deslumbrante y destellante. Adrenalina y shock. Reacción de lucha o huída. No sé cómo describirlo. Todo fue surrealista. Estoy tan orgullosa de mí misma. La apuñale como 20 veces o más, no estaba contando", escribió Moen según la cadena televisiva.

La adolescente escribió que su víctima "gritaba" e intentaba defenderse mientras le suplicaba que la dejara y pedía ayuda. También expresó que además de ser "una psicópata homicida" tiene "un profundo odio por la gente".

​Asimismo, narró que perdió un anillo de oro que usó toda su vida que fue "desprendido por una chica que estaba asesinando". "El destino es extraño", concluyó. Además, había una serie de dibujos que complementaban la descripción de los hechos. Todo fue entregado por la madre de la chica a las autoridades.

