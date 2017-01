Compran a un gato 'telépata' siberiano por unos 85.000 dólares

"La chica leyó la noticia en el sitio [Amur Info], ella necesitaba un gato para el trabajo. Entendí que la compradora tiene una relación con la percepción extrasensorial. Me encontró y empezó a regatear. Hemos acordado el precio de 5 millones de rublos", relató el dueño del gato, Dmitri.

El negocio está programado para los días siguientes. El propietario recibió una fianza de 50.000 rublos —850 dólares—. La compradora llegó para ver el gato. "con todo el equipamiento, con cartas y otras cosas", cuenta Dmitri.

"Me saca de quicio el gato: come todo, lee mis pensamientos y me dice si hice algo malo u otras cosas. ¡Tiene verdadera capacidad telepática!", dijo el dueño.

El corresponsal de Amur Imfo habló con la futura dueña del pelicorto inglés para comprobar si la compra es real.

"Oigan, yo no nací ayer, vi el gato, todo es muy en serio. Encontré la información al azar, y yo también pensé que era un fraude. Pero hablé con el gato durante dos días, vine para verlo. Voy a tener el gato, él va a ayudarme. No sé cuál es su actitud hacia mi profesión, pero si existen personas con estos poderes ¿por qué los animales no los pueden tener?", expresó la compradora.

La chica decidió quedar en el anonimato y señaló que trabaja con personas muy serias. Proviene de otra región y llegó a Blagoveschensk solo para comprar el animal.

