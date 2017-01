La mano de dios: un hombre en estado vegetal movió su brazo al escuchar el gol de Maradona

El fanatismo por quienes muchos consideran el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, Diego Maradona, no conoce límites. Hay quienes creen que es Dios. De hecho hasta tiene discípulos: la Iglesia maradoniana es una religión creada por los admiradores del exfutbolista argentino. Algunos creen que 'el Pelusa' tiene poderes sobrenaturales.

Nunca dejás de sorprenderme. Te amo, Diego. pic.twitter.com/XrAdHxSwS3 — Martín Melo (@eltinchoasecas) 19 de enero de 2017

​Al ver el vídeo, al menos muchos incrédulos dudarán. Allí se puede ver cómo un hombre acerca un dispositivo móvil con el relato de Víctor Hugo Morales del gol de Maradona a los ingleses durante el mundial de México del 86. El paciente, postrado en una cama de hospital, parece poder comprender lo que está sucediendo. Al final del vídeo levanta su brazo como si se tratara de una celebración.

Acá, el marco en el cual se dio la situación del video pic.twitter.com/oXzTv2QzTd — Martín Melo (@eltinchoasecas) 19 de enero de 2017

Martín compartió la experiencia en las redes sociales.

"Hoy quiero compartir con ustedes un vídeo de mi hermano atravesando un estado vegetativo luego de 2 meses de un accidente en moto muy fuerte en Miami, Florida. Los médicos me recomendaron hablarle para que voces familiares lleguen a algún recuerdo en su memoria y se logre que las neuronas vuelvan a comunicarse. Le hablé mucho y luego de este vídeo logré que gesticule y mueva un brazo y sus neuronas se activen. No se me ocurrió nada mejor y por suerte fue una gran idea que comparto con ustedes. Ojalá llegue a los ojos del 10 que su gol hizo que mi hermano luego de escuchar su gol contra los ingleses empiece su recuperación. Hoy por suerte mi hermano está bien, pero otros, como Schumacher, siguen recuperándose", relató en la publicación en Twitter.

