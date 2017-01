Policía encuentra una calle cubierta de Skittles

La jefatura del condado Dodge publicó en su cuenta de Facebook que encontraron "objetos insólitos" que habían sido "dejados" en la calle. Se trataba de una infinidad de caramelos.

"Cientos de miles de Skittles fueron derramados en la autopista 'S' del condado, cerca de Blackbird Road. No está claro quién pudo haberlos echado allí. Se pidió al departamento de carreteras de Dodge que limpiaran la calzada", anunciaron las fuerzas del orden en las redes sociales.

La oficina del alguacil bromeó con la situación y realizó un juego de palabras con el eslogan de la marca, "Saborea el arcoíris". Es que en la calle, solo había caramelos de color rojo.

​THOUSANDS of red Skittles that spilled onto Dodge County highway were intended to be fed to cowshttps://t.co/5a04H4SfTE pic.twitter.com/7jsv51bUMh

— El Seryo (@sergiolugo) 19 de enero de 2017

​"A pesar de que no sabemos quién hizo esto, es evidente la dificultad de saborear el arcoíris en su integridad, ya que un solo color cayó a la calle", publicó.

Finalmente se supo que los caramelos provenían de la carga de una furgoneta no cubierta. Al momento que transitaba por el condado, había fuertes precipitaciones. La caja que contenía los caramelos se mojó y cedió al peso del contenido. Así fue que los caramelos terminaron desperdiciados.

"Se informó que los Skittles estaban destinados a ser comida de ganado, ya que no reunían la calidad para que la compañía los empaquetara. ¡Al final los dulces terminaron siendo para los pájaros!", concluyó la Policía.

