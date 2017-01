Escalofriante: conoce la trágica historia del niño chino 'de las dos caras'

El 'niño de las dos caras' tiene dos enormes huecos en ambos lados de la boca, por lo que sus padres, que viven en la provincia de Hunan, han decidido que el pequeño pase por una serie de complicadas cirugías. Sin embargo, el doctor encargado de su caso declaró a los medios que ahora el niño tiene que esperar unos 10 años para ver si sus huesos crecen de manera normal.

La madre del pequeño, Yi Xilian, tenía 23 años cuando nació y se quedó "totalmente destrozada" por la apariencia del niño. El 'shok' fue especialmente fuerte porque los resultados de las pruebas de embarazo realizadas en el Hospital de Mujeres y Niños de la ciudad de Xiangxiang eran totalmente normales.

"Al principio, mi familia no me dejó ver a mi hijo y le rogué a mi marido que me dejara echarle un vistazo. Antes de pasarme al bebé me dijeron 'no estés triste, no estés triste', pero cuando vi a mi hijo me derrumbé", declaró al medio chino Xiamen.

En 2010, la televisión china hizo un reportaje sobre el "niño enmascarado". Desde aquel momento, las imágenes del pequeño siguen haciéndose virales en las redes sociales. En lo que respecta a la patología que sufre Kang Kang, solo hay un caso por cada 300.000 recién nacidos.

Actualmente, los padres del pequeño recolectan dinero para su próxima operación quirúrgica, puesto que ya se han gastado más de 100.000 dólares en las intervenciones para la reconstrucción de los músculos internos y los huesos faciales del niño.

