Increíble: se casa y se entera un año después de que su boda fue falsa

La joven estaba en una relación con un empresario textil de la zona. Su permiso de residencia en Italia estaba por vencerse y el grado de la relación entre ambos ya estaba lo suficientemente madura como para que se decidieran a dar el paso, según reporta el diario italiano La Stampa

El futuro esposo acompañó a la mujer a hacer los trámites en la embajada de su país en Roma y preparó todo para el gran día: la comida en un restorán de lujo, arreglos florales, un fotógrafo y la conexión vía Skype para que la familia de la mujer pudiera seguir desde lejos el importante momento que atravesaba la chica.

Incluso efectuaron la ceremonia civil frente a un alcalde, ataviado con la franja con los colores de la bandera de Italia y un gran libro de actas, donde ambos contrayentes firmaron su compromiso nupcial, detalla la crónica del periódico de Turín.

Luego de la boda en octubre de 2011, la mujer dejó su trabajo y se dedicó a las labores del hogar. Cuando se acercaba la fecha de vencimiento del permiso de trabajo, fue al ayuntamiento a pedir una copia del acta de matrimonio.

Allí le informaron que no había ningún registro de la boda. Cuando pidió para ver al alcalde, quien supuestamente la había unido en matrimonio al esposo, se dio cuenta de que todo había sido una farsa. De hecho, se trataba de un actor especialmente contratado para la ocasión.

A mediados de junio de 2017, la mujer estafada inició un juicio contra el supuesto marido. De toda la ceremonia, solamente la testigo que fue de parte de ella fue verdad, el resto resultó ser mentira. De hecho, el hombre estaba separado de su anterior mujer pero no se había divorciado oficialmente.

"Cuando le pregunté por qué hizo eso, me dijo que tenía miedo de perderme. Me ofreció un montón de dinero para que retire la denuncia, pero no hay precio para lo que me hizo", afirmó la mujer a La Stampa.