Adolescente gana una fiesta sorpresa tras su primer período

Con derecho a torta y regalitos, así fue la fiesta sorpresa para la joven Brooke Lee, de 12 años, tras la llegada de su primera menstruación. Tampones y toallitas íntimas fueron los obsequios ofrecidos a la adolescente.

Brooke started her period today & my family is super extra 😂😩 pic.twitter.com/ed14gNrgKf

Su prima Autumn Jenkins registró el momento y anunció en Twitter la alegría de la familia. La celebración del simbólico momento femenino de la joven se viralizó en internet.

Entre los comentarios que saludaron a la joven, hubo quienes alabaron el apoyo demostrado por la familia. Otros internautas le recordaron que la sonrisa de Lee luego desaparecerá cuando le afecten los típicos cólicos menstruales.

@autumn1shea that smile will soon go when the cramps kicks in:(pic.twitter.com/6j1USvUM9D

— Miss.constipation (@ConstipationTV2) January 14, 2017