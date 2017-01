Compraron una mascota equivocada y aseguran que no la van a comer

"Nos dijeron que Esther era un 'mini cerdo' y que no pesaría más que unos 30 kilos. No sabíamos que crecería de esa forma, fuimos engañados", explican los dueños de la cerdita bautizada como Esther, Steve Jenkins and Derek Walter, en su página web.

#BabyEsther, staying cozy on the heat vent. #ThrowbackThursday #BackWhenIWasStillAMiniPig Una foto publicada por Esther The Wonder Pig (@estherthewonderpig) el 29 de Dic de 2016 a la(s) 2:25 PST

Actualmente, con casi cinco años de edad, Esther pesa casi 300 kilos, superior a un oso polar, por ejemplo. La pareja canadiense tomó entonces una decisión: la de mantenerla como mascota, a pesar de la dificultad que implicaba. La historia se convirtió en el libro 'Esther, la cerdo maravilla: Cambiando el mundo de un corazón a la vez'.

Esther se convirtió en un símbolo para los vegetarianos y en Facebook acumula casi un millón de fans.

Esther requiere muchos gastos en alimentación, además de espacio. Sus dueños tuvieron que mudar de casa para acomodarla. Para financiar la aventura de mantenerla como mascota, sus dueños lanzaron una página web donde reciben donaciones, comercializan productos como ropas y accesorios relacionados con la cerdita, que de cerdita no tienen nada.

Como cualquier mascota, Esther no dispensa una sesión de cariños y mimos con sus dueños. Está totalmente domesticada y así lo demuestran sus fotos en las redes sociales, en las que aparece paseando y jugando en la nieve, además de conviviendo con sus compañeros de otras especies.

El caso de Esther llama la atención sobre el problema de la comercialización de "micro cerdos". De acuerdo con la revista National Geographic, la moda de los "mini cerdos" llegó a Estados Unidos a mediados de los años 1980 y es común la práctica de estafas como la que sufrieron Jenkins y Walter.

Ante el escenario, surgió una serie de entidades sin fines lucrativos para rescatar a cerdos abandonados por sus dueños, que no pueden mantenerlos al darse cuenta de que adquirieron uno común, como la organización The Pig Preserve (Preservación del Cerdo, en español).

En ese marco también nació la Asociación Norteamericana de Mini Cerdos, que reúne a creadores de la especie y busca concientizar a los interesados en este tipo de mascota para evitar engaños.

