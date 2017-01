Insólito: ganó 14.000 dólares por contar que su papá rechaza a su novio negro

© REUTERS/ Kevork Djansezian Protesta sexy: cuatro fotos que son un espectáculo de belleza y combaten el racismo

"A lo largo del último año luché mucho para que mis padres vieran a Michael como un ser humano y no simplemente como un afroamericano. Hice lo mejor que pude. Finalmente, un mes atrás, Michael y yo intentamos aproximarnos a mis padres, pero su reacción fue todavía más drástica de lo que yo jamás hubiera imaginado. Como cumplí 18 años, mis padres decidieron no más apoyar mi futuro", contó la estadounidense Allie Dowdle en la plataforma de financiación colectiva GoFundMe

Bajo la petición online "Diga no al racismo", Dowdle publicó un texto en el que empezó por presentar su historial escolar, resaltando su dedicación a los estudios y la importancia que le da a la educación. Luego, compartió la historia de su drama familiar desde que empezó su noviazgo con un joven negro. La tierna pareja aparece en la foto que ilustra su pedido de ayuda.

"Me quitaron todos mis recursos, incluyendo mis ahorros personales, mi auto, mi teléfono y mi educación, abandonándome para que yo pague sola la facultad. Infelizmente, no podré ir a facultad si no logro obtener el dinero de alguna forma", dijo.

El tono de la catarsis sobre su amor prohibido a la 'Romeo & Julieta' o 'La princesa y el plebeyo' rápidamente conmovió internet. Pese a que su meta era conseguir 10.000 dólares hasta abril para pagar los costos de su primer año universitario, en tan solo dos días las donaciones superaron los 14.000 dólares.

"Todo esto porque yo amo a otro ser humano como me lo enseñaron. ¿Cómo puede mi amor por otra persona estar mal a raíz de su color de piel? ¿Y por qué eso me haría desmerecer el futuro que me dediqué tanto para construir? Mis padres declararon a su propia hija como alguien que no merece su tiempo y dinero y es por esta razón que estoy publicando mi pedido de apoyo", insistió.

La historia se viralizó en internet y repercutió en la prensa. En declaraciones al New York Daily News, el padre acusado por la hija de racismo, Bill Dowdle, rebatió que decidió cortarle la ayuda financiera para pagar la universidad porque ella estaba demasiado caprichosa. "Es obvio que ella necesitaba enfrentar el mundo y crecer", aseveró.

El padre reconoció que no es de su "preferencia" que su hija tenga a un novio negro por las "cuestiones" que implican una pareja multirracial en el sur del país. Sin embargo, negó que sea racista. A su juicio, la hija utilizó tal argumento "para justificarse y obtener una sustentación moral".

Si bien la petición de Allie fue alabada por miles de internautas que destacaron su coraje en enfrentarse a los padres, muchos criticaron la iniciativa de la joven estadounidense, considerada como una "blanca privilegiada", según algunos comentarios.

Entre los insatisfechos con la actitud de la rubia, otra joven estadounidense creó una petición con el mismo nombre para contar su historia real de racismo por ser negra. La estudiante de ingeniería Samantha Badeau, de 20 años, parafraseó el texto de Allie y propuso que las campañas de donación sean utilizadas en causas que no impliquen simplemente el bienestar de una sola persona. Su petición, sin embargo, solo recibió 15 dólares en 12 horas.

