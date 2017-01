¡Viva el divorcio! Una mujer celebra la separación con un ensayo fotográfico sensual

"Gracias por no disfrutar más de mi sonrisa, de mi cuerpo, de mi presencia, de mi alma, de todo lo que te entregué con total sinceridad. Gracias por no permanecer. Gracias por hacerme más fuerte. Aunque yo diga que te voy a olvidar es mentira porque la mujer que me convertí es el resultado de tu traición", anunció en su Instagram la brasileña Josiane Manhães.

La joven contrató a un fotógrafo profesional para hacer un ensayo sobre su divorcio que mostrara su protesta ante un complicado momento de su vida en el que se enfrentaba a una separación. El resultado fue una serie de fotos sensuales en una bella playa en donde Manhães se liberó de su vestido de novia destrozado, con un potente mensaje de empoderamiento.

Inicialmente sorprendido por la propuesta de trabajo que recibió de la joven, el fotógrafo Filipe Aragão compartió la experiencia en su Instagram y agradeció la invitación.

"Obviamente la acepté porque me encantan cosas diferentes. Tras investigar durante horas cómo hacerlo, analicé la propuesta de una mujer linda, joven, de una alegría contagiosa, atravesando un momento tan complicado de cabeza erguida y con fuerza, gritando al mundo que ya no se preocupa y pidiéndome para registrar esa protesta y demostración de amor propio", contó Aragão en sus redes.

Las fotos se viralizaron en internet y repercutieron en la prensa brasileña. Para Manhães, el ensayo marcó un hito de cierre del 2016 e inicio de una nueva y mejor vida en 2017. "No te metas con mi silencio si no sabes manejar mi barullo", aseveró.

