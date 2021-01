La presidencia de Trump, en imágenes

A pesar de los éxitos en política interna, como el regreso de empresas estadounidenses a EEUU, Trump no logró aplicar plenamente su programa para "hacer que Estados Unidos fuera grande otra vez". En particular, no logró revocar la reforma del sistema de salud de Barack Obama y detener la afluencia ilegal de inmigrantes al país. En la foto: Donald Trump habla con sus seguidores en el aeropuerto de Orlando, donde llegó para participar en una marcha de Make America Great Again en octubre de 2020.