Los 10 actores más populares del 2020, según IMDb

© AFP 2020 / Emma McIntyre/Getty Images for Netflix

© AFP 2020 / Emma McIntyre/Getty Images for Netflix

© AFP 2020 / Rich Polk/Getty Images for IMDb

© AFP 2020 / Rich Polk/Getty Images for IMDb

© AFP 2020 / Charley Gallay/Getty Images for Netflix

© AFP 2020 / Charley Gallay/Getty Images for Netflix

El primer lugar lo ocupa Ana de Armas ('Knives Out', 'No Time to Die').