11 momentos en que Beyoncé acaparó todas las miradas

No hay una cosa que Beyoncé no sepa hacer. Además de su poderosísima voz, la estadounidense es bailarina, actriz, compositora y diseñadora de ropa, ¡y se nota! Cada uno de sus atuendos deslumbra arriba y abajo del escenario.

Su nombre completo es Beyoncé Giselle Knowles-Carter y nació en Texas el 4 de septiembre de 1981. Luego de pasar por diversos concursos de talentos, saltó a la fama a fines de los años 90 como vocalista principal del grupo femenino de R&B, Destiny's Child.

Desde entonces, además de haber creado diversos hits como Crazy in Love, y Single Ladies (Put a ring on it), Beyoncé revolucionó la industria de la moda del pop con arriesgados atuendos que la distinguen en el mundo entero.