Medio siglo en 13 fotos de la modelo que fue el rostro de la Alemania post Guerra Fría

Claudia Schiffer es una de las grandes supermodelos que marcaron la década de los 90, junto a figuras de la talla de Kate Moss, Cindy Crawford y Naomi Campbell. Descubierta por el director de la agencia de modelos Metropolitan, Michel Levaton, y lanzada a la fama por el diseñador de modas alemán Karl Lagerfeld, Schiffer comenzó en 1987 a modelar y pasó por las marcas de diseñadores más reconocidas de la industria.

A los 50 años, la edad no la intimida en absoluto. "Tengo mucha suerte de amar lo que hago y de poder elegir a mis socios. También creo que la edad debe celebrarse y venerarse. Hay una razón por la que tenemos pasteles y fiestas en nuestros cumpleaños, y siento lo mismo acerca de envejecer cada año. Estoy tan feliz de cumplir 50 años y nunca me he sentido más seguro o feliz en mi vida. No trato de parecer o de sentirme más joven, ahora reivindico mi edad", festejó en su página oficial.