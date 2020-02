Belleza inigualable: así fue el casting de las mujeres más elegantes para Miss Rusia 2020

Más de un centenar de mujeres de todos los rincones de Rusia se dieron cita en el. Las aspirantes tienen una edad entre 18 y 23 años y una docena ha logrado pasar el casting y se empiezan a preparar para la etapa final rumbo al concurso de belleza.

Sin embargo, la selección no es nada fácil, pues existen una serie de condiciones muy rigurosas para las participantes. Entre los requisitos indispensables están: no estar casada, no estar divorciada, no tener hijos ni tatuajes en ninguna parte del cuerpo.

Miss Rusia se llevó a cabo por primera vez en París el año 1927. Mientras que en la Unión Soviética el concurso de belleza fue llevado a cabo el año 1989 con el nombre de Miss URSS, desde entonces el certamen de belleza se organiza anualmente en Moscú.