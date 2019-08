"Si violan mujeres violamos sus leyes": la marcha feminista en México acaba en destrozos

En Ciudad de México las mujeres marcharon para mostrar su hartazgo por el caso de una menor supuestamente violada por un grupo de policías, en el que las autoridades ven difícil actuar en la investigación debido a que hay funcionarios del Estado implicados. Bajo lemas como 'si violan mujeres violamos sus leyes', 'no me cuidan, me violan' y '¡yo sí te creo!', una ola de indignación recorrió Ciudad de México.