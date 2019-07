Tarantino reúne estrellas en el estreno británico de su nueva película

La nueva película del aclamado director Quentin Tarantino —'Érase una vez en Hollywood' en España y 'Había una vez en Hollywood' en Hispanoamérica— se estrenó en los cines estadounidenses el 26 de julio. Pocos días más tarde, el 30 de julio, el filme tuvo su estreno británico.

En la foto: Quentin Tarantino y su esposa Daniella Pick en la alfombra roja del estreno británico de la película 'Once Upon a Time in Hollywood'.