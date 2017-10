Los pueblos fantasma más horripilantes para el turismo apocalíptico

Mihaela Moroc es una fotógrafa de Bucarest de 32 años que ha viajado por el mundo con su cámara fotografiando a mujeres de diversas culturas. El objetivo de 'The Atlas of Beauty'es mostrar al mundo que la belleza no entiende de fronteras y que las diferencias entre culturas son la riqueza de nuestro mundo, y no un motivo de conflicto.