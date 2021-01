El aborto, la gran deuda de los gobiernos progresistas latinoamericanos con las mujeres

La ley autoriza el aborto hasta las 14 semanas de gestación y obliga a todas las prestadoras de salud a practicarlo de manera gratuita, enterrando la ley vigente desde 1921, que lo consideraba un delito excepto en caso de violación o riesgo para la vida de la madre.

De esta manera, Argentina se convierte en el primer país grande de América Latina que permite a las mujeres un derecho elemental: decidir si quieren ser madres, como ya hicieron antes Uruguay, Cuba, Guyana, Guayana francesa, el Distrito Federal y el estado de Oaxaca en México.

Con este justo acto se ha liquidado una deuda de la democracia para con las mujeres, en un país donde se realizan medio millón de abortos por año, que han llevado a la muerte a 3000 mujeres desde 1983 hasta la fecha.

La irrupción de las jóvenes

En 2005 se inició la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Garantizado, que unificó más de 300 organizaciones feministas, de derechos humanos y de salud que desde hace décadas venían reclamando por su legalización.

El proyecto se presentó por primera vez en 2007, luego en 2009 y 2010, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), pero la presidenta estaba en contra. Paradójicamente, el presidente Mauricio Macri (2015-2019) habilitó la discusión parlamentaria en 2018 —aunque personalmente también se opuso a la aprobación. La votación en el Congreso se perdió, pero sembró el terreno para la votación afirmativa de 2020.

Lo que dio un impulso decisivo a la exigencia de legalización del aborto fueron las multitudinarias movilizaciones de 2016 bajo el lema de Ni Una Menos en contra de los femicidios, que hicieron masiva la lucha de las mujeres contra la violencia de género y llevaron a cientos de miles de jóvenes a las calles.

Las acciones del Ni Una Menos marcaron el ingreso de las jóvenes adolescentes a las campañas por la legalización del aborto, un tema que hasta entonces estaba más bien reservado a las vanguardias de los movimientos feministas.

Florencia Kirchner, la hija de Cristina Fernández, quien como vicepresidenta encabeza el Senado, la convenció esta vez de votar a favor (aunque como vicepresidenta solo vota si hay empate), y lo mismo sucedió con numerosos diputados y senadores, confrontados por sus hijas.

Así es como en un país donde la Iglesia Católica tiene un enorme peso sobre el Estado, al punto de que Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, es argentino, se impuso esta ruptura histórica con el Vaticano.

Pero este enorme triunfo también fue posible por la acumulación de luchas de la mujer iniciada en los años 60 y 70 con los movimientos feministas, desde el Manifiesto de las 343 impulsado en Francia por Simone de Beauvoir y las grandes movilizaciones de mujeres en París y las grandes ciudades de Europa y Estados Unidos, que lograron la despenalización del aborto en sus países.

En América Latina, al calor de la irrupción del movimiento estudiantil en esas décadas (México en 1968, el Cordobazo en Argentina en 1969, las grandes huelgas estudiantiles de Colombia, las manifestaciones en Chile con el triunfo de Unidad Popular), las mujeres empezaron a movilizarse por su igualdad y sus derechos. Pero la consigna que siempre estuvo por encima de todas fue la legalización del aborto, aunque por esas épocas, estar a favor del aborto era una posición de una minoría de vanguardia.

El aborto ilegal, un flagelo de los países pobres

Al día de hoy, la legalización del aborto sigue siendo una gran deuda pendiente de los países pobres. La Rusia soviética fue primera en aprobarlo en 1920 tras el triunfo de la Revolución de Octubre, luego vino su legalización en los años 70 en los países desarrollados, pero sigue siendo ilegal, o permitido solo bajo estrictas excepciones, en casi toda América Latina y en la mayor parte de los países pobres.

Según un amplio estudio publicado por la revista The Lancet , entre 2015 y 2019, hubo 121 millones de embarazos no deseados en el mundo, un promedio de 64 embarazos no deseados por cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años. Más de la mitad (61%) terminó en un aborto, totalizando 73.3 millones de abortos por año, es decir, 39 abortos cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años.

Sin embargo, en los países ricos los embarazos no deseados fueron 34 por cada 1000 mujeres entre 15 y 49 años, la mitad que en los países de ingresos medios y soloun tercio que en los países pobres.

Donde el aborto es legal, la tasa anual fue de 11 abortos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 49 años, mientras que en el resto de países esta cifra es de tres a cinco veces mayor.

En esos mismos años, América Latina, el porcentaje de embarazos no deseados que terminaron en aborto aumentó 26%, mientras que en Europa y Norteamérica el porcentaje de embarazos no deseados que terminó en aborto cayó 29%.

En América Latina ñas cifras son parecidas: de 349 embarazos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 49 años, casi dos tercios son no buscados, de los cuales prácticamente la mitad terminan en aborto, según las estadísticas publicadas por el Instituto Guttmacher de EEUU, una organización de investigación para el avance de la salud sexual y reproductiva.

La revolución de las mujeres

El avance de las mujeres en el mundo y en América Latina es imparable. Se trata de la “revolución social silenciosa más importante del siglo XX”, como la definió un estudio de la CEPAL, refiriéndose al ingreso masivo de la mujer en todos los órdenes de la vida pública, desde su participación laboral, política y educativa, lo cual trajo consigo enormes transformaciones y logros jurídicos y sociales.

Hoy parece increíble el vertiginoso avance que ha tenido lugar en una sola generación: cuando muchas de nosotras nacimos, nuestras madres no votaban. Las mujeres argentinas conquistaron ese derecho ciudadano elemental en 1947, las peruanas en 1956 y las colombianas en 1957.

Nuestras madres tampoco se podían divorciar, ni compartir la patria potestad sobre sus hijos, derechos que fueron conquistados en todo el continente sobretodo a partir del retorno de la democracia en el Cono Sur en los años 80.

Las mujeres latinoamericanas somos vanguardia en la participación política: ocupamos más de un tercio de las bancas parlamentarias, por encima del promedio mundial (24,3%) y en ocho países la cifra supera el 40%: Cuba, Nicaragua, Ecuador, Argentina, Bolivia, Granada, Costa Rica y México, según la CEPAL. En Chile, por primera vez en el mundo, las mujeres tendrán paridad en la asamblea constituyente que se elegirá en abril de este año.

El matrimonio igualitario se ha impuesto en América del Sur (salvo en Venezuela, Perú, Paraguay y Bolivia); en todos los países se tipificó el delito de femicidio y se aprobaron leyes contra la trata de personas y en Argentina se aprobó en 2012 la Ley de Identidad de Género, que aún es una excepción en la región.

A ello se suman los cambios demográficos y sociales como la masiva participación de la mujer en la educación, la disminución de la tasa de fecundidad, el retraso de la edad para ser madre, modificando las relaciones familiares, llevando a enormes avances en la libertad e independencia de las mujeres.

Sin embargo, la igualdad real está todavía muy lejos: si bien la participación laboral de las mujeres en la región ha ido subiendo y en 2017 era más del 50%, seguía estando 26 puntos por debajo de la participación laboral de los hombres, sin contar las trágicas consecuencias de la pandemia de COVID-19, que obligó a millones de mujeres a quedarse en sus casas desempleadas o al cuidado de los hijos o personas mayores.

El desempleo femenino es mayor, la mujer recibe menos salarios, ocupa los trabajos menos calificados y es mayoría en la pobreza. Peor aún cuando se cruza la discriminación racial: en Brasil, de todas las familias inscritas en los programas sociales, 88% eran encabezadas por mujeres y, de estas, 68% eran encabezadas por mujeres negras en 2016.

Y la violencia: en 15 países de América Latina y 4 del Caribe, 4.640 mujeres fueron víctimas de femicidio en 2019, con las mayores tasas en Honduras, El Salvador, República Dominicana y Bolivia.

Todos estos son los puntos de la agenda para alcanzar una igualdad real.

La deuda pendiente del progresismo latinoamericano

La cuestión del aborto es una asignatura pendiente de los gobiernos progresistas de América Latina para con las mujeres.

Su legalización en Argentina tuvo que esperar 15 años desde que se lanzó la Campaña Nacional, a pesar de que desde 2007 hasta 2015 el país fue gobernado por Cristina Fernández.

Al comentar sobre la votación del Senado argentino, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, justificó su decisión de no impulsar la legalización con el argumento de que “las estructuras de poder” no deben intervenir en este tipo de decisiones donde “hay puntos de vista a favor y en contra” y propuso un referéndum.

En Colombia, el excandidato presidencial opositor Gustavo Petro dijo que el camino no es la prohibición, sino que hay que mejorar la educación para tener una “sociedad cero aborto”, lo cual le mereció las críticas de las organizaciones de mujeres que impulsan la legalización.

El exmandatario ecuatoriano Rafael Correa amenazó con renunciar en 2013 si la Asamblea aprobaba la legalización.

En Nicaragua, gobernada por el dirigente sandinista Daniel Ortega desde 2007, el aborto está prohibido. En Bolivia, gobernada desde 2005 hasta el golpe de 2019 por Evo Morales, el aborto está penado. Durante su mandato se ampliaron las causas para permitirlo (prevenir riesgos para la vida y la salud de las mujeres, malformaciones del feto, violación y otras causas), pero la disposición fue abrogada y se mantuvo la vieja legislación.

En Venezuela, regida por el chavismo desde 1999, el aborto está prohibido salvo cuando existe peligro para la salud de la mujer.

En Brasil, los presidentes Luis Inácio Lula da Silva (2003-2013) y Dilma Rousseff (2013-2016), del PT, tampoco aprovecharon la oportunidad para responder al justo reclamo de las mujeres.

La legalización del aborto en Argentina es un triunfo de todas las mujeres latinoamericanas, de las jóvenes que hicieron masiva la campaña y de la generación que durante más de medio siglo la impulsó contra la corriente. Ya es hora de que los gobiernos latinoamericanos escuchen el clamor de sus mujeres y sigan este ejemplo histórico.

