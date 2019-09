La prioridad del Pentágono es la región Indo-Pacífico para rodear a China

En el Foro Económico Oriental de Vladivostok Vladímir Putin trajo a colación que el Secretario de Defensa de EEUU, Mark Esper, "haya anunciado que EEUU se propone emplazar misiles prohibidos por el Tratado INF de mediano alcance en Japón y Corea del Sur". Esper no ocultó las inversiones de EEUU en la región Indo-Pacífico con el fin de rodear a China.

El Pentágono ha clasificado tres regiones para la competencia de EEUU contra sus adversarios Rusia y China:

La región Indo-Pacífico; Europa; El Ártico, donde el presidente Trump ha elevado la puja llegando a proponer la compra —nada hilarante– de Groenlandia.

El reporte de marras aduce 5 puntos desfavorables:

Según un reporte del think tank australiano The United States Studies Centre (de la Universidad de Sídney) titulado Evitar la crisis: la estrategia estadounidense, el gasto militar y la defensa colectiva en la región del Indo-Pacífico, EEUU " no goza más de primacía militar en la región Indo-Pacífico y su capacidad para retener un favorable equilibrio de poder es cada vez más incierta".

1. "El efecto combinado de las guerras en el Medio-Oriente, la austeridad presupuestal, la sub-inversión en capacidades militares de avanzada y la escala de la agenda de la construcción (sic) del orden liberal estadounidense ha dejado a sus fuerzas armadas mal preparadas para una competencia de superpotencias en la región Indo-Pacífico".

Comentario: desde Vladímir Putin, pasando por el presidente galo Emmanuel Macron, hasta los nacionalismos económicos anglosajones del Brexit/trumpismo, el modelo neoliberal está más caduco que nunca.

2. "La Estrategia Nacional de Defensa de 2018 de EEUU se propone paliar esta crisis de insolvencia (sic) estratégica dando la tarea a una fuerza conjunta (Joint Force) para prepararse para una sola (sic) guerra de superpotencias, en lugar de múltiples (sic) pequeños (sic) conflictos, y urge a los militares a jerarquizar los requerimientos para disuadir a China".

: llama la atención que, pese a que Mark Esper catalogue a Rusia como su competidor, los estrategas australianos, vinculados a la ideología del irredentismo WASP y su neo-Lebensraum, solo citen a China en este renglón.

3. "Los sistemas de contra-intervención chinos han socavado la capacidad de EEUU para proyectar su poder en la región Indo-Pacífico, elevando el riesgo de que China pueda usar una fuerza limitada para conseguir una victoria de hecho consumado (fait accompli) antes de que EEUU pueda responder; lo cual desafía las garantías de seguridad de EEUU en el proceso".

Comentario: después de la notable intervención del primer ministro indio Narendra Modi en el Foro Económico Oriental, donde coloca a India prácticamente como un país neutral en la región Indo-Pacífico, se derrumba la estrategia "excluyente" de la anglósfera encabezada por EEUU/Reino Unido contra Rusia y, en particular, China.

4. "La negación por EEUU de este género de agresión (sic) concede un premio (Premium) a los activos militares de avanzada, a los arreglos mejorados de posicionamiento y a los nuevos conceptos operativos".

Comentario: ¿Cuál "agresión", cuando EEUU es el que ha rodeado con centenas de bases a China y a Rusia, en especial, en los mares calientes de la región del Indo-Pacífico que la clásica geopolítica anglosajona de EEUU/Reino Unido tenía como objetivo primordial impedir su acceso a Moscú y a Pekín?

5. "Una mentalidad caduca de superpotencia en el establishment de la política exterior es probable que limite la capacidad de Washington para retrotraerse en otros compromisos globales o en hacer los requeridos trueques (sic) estratégicos para tener éxito en la región Indo-Pacífico ".

Comentario: no solo India ha declarado su neutralidad en el posicionamiento de EEUU frente a Rusia y China, sino que también la presencia del primer ministro nipón Shinzo Abe en el Foro Económico Oriental de Vladivostok, es susceptible de quitar una pieza más al esquema planeado por Washington de crear una alianza de la anglósfera —EEUU/Reino Unido con Australia y Nueva Zelanda— compartida con India y Japón, mientras dos aliados notables de EEUU en el noreste asiático, Seúl y Tokio, libran a una intensa lucha comercial y de seguridad.

El think tank australiano es muy pesimista sobre la capacidad de que el próximo presupuesto de defensa de EEUU, planteado en su Estrategia Nacional de Defensa, cumpla sus objetivos en la próxima década debido a "una combinación de presiones políticas, fiscales y domésticas".

El think tank es muy severo sobre la "fuerza atrofiante (sic) de EEUU que no está lo suficientemente lista, equipada o posicionada para una competencia de superpotencias en la región Indo-Pacífico", por lo que sugiere una "Estrategia de Defensa Colectiva (sic)" frente al "creciente poderío de China", lo cual contaría con la retirada de EEUU del Medio-Oriente para enfocarse a la región Indo-Pacífico.

: visto en retrospectiva, desde las depredadoras invasiones de EEUU a Irak, pasando por las artificiales primaveras árabes, hasta el montaje hollywoodense del yihadismo islámico, tal parece que EEUU cavó su propia trampa que inició con el fallecido exasesor de Seguridad Nacional de Carter, Zbigniew Brzezinski, en la década de los setenta y se acentuó con las estériles invasiones de Baby Bush teniendo como coartada el derrumbe deliberado —por "implosión controlada, según recientes datos de los científicos físicos—, de las torres gemelas de Nueva York el 11/9

Cabe señalar que el primer ministro nipón, Shinzo Abe, emprendió un viaje de 3 días a Rusia que incluye su presencia en el Foro Económico Oriental —reunión anual diseñada para estimular las inversiones en el Lejano Oriente ruso— en Vladivostok, al unísono de una importante cumbre bilateral con su homólogo ruso.

Fue también notoria la presencia en el Foro Económico Oriental del primer indio Narendra Modi, quien anunció una línea de crédito por 1.000 millones de dólares para el Lejano Oriente de Rusia con el fin de "desarrollar su muy rica región en materias primas".

Para Modi, el foro de Vladivostok es susceptible de constituir una plataforma del noreste asiático y del Lejano Oriente con el fin de "unirse a la Unión Euroasiática" a través de una "región Indo-Pacífico abierta, libre e incluyente", lo cual no le ha de complacer mucho ni al Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, ni a su flamante Secretario de Defensa, Mark Esper.

Es evidente que la ominosa abrogación unilateral del Tratado INF por Trump tiene como objetivo cercar a China, mediante la colocación de sus misiles de mediano alcance en Japón y Corea del Sur, lo cual, a juicio de Putin "cubrirían una parte significativa del territorio ruso, incluido el Lejano Oriente".

Ante la nueva dinámica geoestratégica, advertida por el presidente galo Emmanuel Macron —el "fin de la hegemonía de Occidente"— ¿Estarán dispuestos Japón y Corea del Sur a servir de carne de cañón para una guerra de posiciones de EEUU contra China y Rusia en el tablero de ajedrez euroasiático que se ve perdida de antemano?

Mark Esper no se da por vencido y en el Colegio Naval de Guerra reclamó la expansión de bases de EEUU en el Pacífico para contener la influencia de China, que pudieran ser Singapur, Filipinas, Tailandia y Vietnam, y otras bases seudoclandestinas en Malasia, Indonesia y Papua Nueva Guinea, y hasta en enclaves tan misteriosos como los Estados Federados de Micronesia y las Islas del Commonwealth de Northern Mariana.

¿Serán tan suicidas los agraciados por la mala suerte del Pentágono?

