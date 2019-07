Peter, sobrino de George Soros, en la 'lista negra' del pedófilo Epstein

Gawker divulgó la 'lista negra' del pedófilo Jeffrey Epstein donde resplandecen en forma escalofriante políticos como Bill Clinton, Tony Blair, Michael Bloomberg, el ex primer ministro israelí Ehud Barak, Henry Kissinger, el abogado de Harvard Alan Dershowitz, el Príncipe británico Edward, y el Duke of York, entre otros.

Ya había abordado la Pedofilia Cupular del Multimillonario Jeffrey Epstein: Casa Blanca - Islas Vírgenes de los Estados Unidos – Israel y Caso Epstein de Pedofilia Cupular: Renuncia Acosta, Secretario del Trabajo de Trump.

La 'lista negra' de Epstein había sido insinuada por The Daily Mail, con vínculos al MI6 británico, pero fue publicada en su totalidad por Gawker, como reportó Sputnik.

A continuación algunos de los fétidos nombres de la 'lista negra' original de Epstein:

El repertorio de los magnates de el multimedia es profusa: la familia, el felón convicto(perdonado por Trump) —jerarca de Hollinger International (tercer emporio de medios de la anglosfera) que controla(ba) The Jerusalem Post y The Daily Telegraph—,así como el empresario venezolano

Suena normal que emerjan muchos correligionarios de Epstein, como Edgar Bronfman Jr. —hijo del mandamás de la destilería Seagram y expresidente del World Jewish Congress, y cuya media hermana Clare está implicada con la secta sexual esclavista IXIVM—, la familia Goldsmith (muy cercana a los banqueros Rothschild), los Katz, los Margolis, los Rosenthal, los Rothschild (Jessica, Hannah, Edouard y Evelyn).

Aterra que el Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, asome en la pestilente lista, al menos que sea un homónimo poco común.

La lista particular de los socios del pedófilo Epstein en Israel es impactante, la cual prefiero omitir.

¡Quién hubiera imaginado la conectividad de los legendarios Kennedy, del influyente exministro laborista británico Peter Mandelson, de los Trump (el presidente, su exesposa Ivana y su hija Ivanka), del banquero David Rockefeller, de Bill Richardson (exsecretario de Energía con Clinton y exgobernador de Nuevo México)!

Vienen nombres de muchos artistas, músicos y modelos como Dustin Hoffman, Michael Jackson, Kevin Spacey (quien acaba de ser perdonado por un caso de pedofilia), Mick Jagger (de los Rolling Stone), Naomi Campbell, etc.

La nomenclatura ibérica es también prolija.

Viene un tal 'José Aznar'. ¿No será José María Aznar López del Partido Popular español que acompañó a Blair en su aventura de la guerra contra Irak?

Llama la atención la abundancia de: 'Fernando' —¿No será el economista 'Hernando', primo del narcolavador Mario Vargas Llosa atrapado con los Panama Papers ?— Jaime y Marina, además de César Montemayor (jerarca chileno de InverCap S.A), y el expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango.

¿Epstein y su exnovia Ghislaine Maxwell, de pasado tenebroso, operaban como proxenetas de su burdel compartido de pedofilia en Nueva York—Islas Vírgenes de los Estados Unidos, para la élite política de Estados Unidos—Israel—Latinoamérica?

Se exhuma el nombre de 'Ali Reza': ¿Será el hijo del Sha de Irán? Exhiben también a dos nombres sauditas de alcurnia: los Príncipes Bandar Bin Sultan (íntimo de los Bush) y Saud Salman.

No podía faltar el gigolo parisino Philippe Junot, primer marido de la princesa Carolina de Mónaco.

Las conexiones de Epstein no eran exclusivamente financiero-eróticas con el célebre grupo Carlyle —ligado al nepotismo dinástico de los Bush—, sino que también manejaba 'arte' con las afamadas casas Christie's y Sotheby's.

¡Aflora hasta el 'prestigiado' Balliol College de Oxford!

Pues tal parece que fue divulgada la lista de Sodoma y Gomorra del siglo 21.

El fulgor de Peter Soros, sobrino del megaespeculador George Soros, no es menor ya que he descubierto que constituye una de las bisagras de las matrices operativas de pedofilia en la costa del Pacífico, mediante Harvey Weinstein, y en la Costa del Atlántico, en Nueva York con Jeffrey Epstein, donde el ex primer ministro y exministro de defensa Ehud Barak, gran aliado de George Soros, ostenta relevantes traslapes situacionales con ambos.

Por cierto, Daily Mail expone las entradas y salidas clandestinas de Ehud Barak a la mansión de Epstein en Nueva York, cotizada en US$77 millones.

Ehud Barak compite en la elección de Israel contra el saliente primer Netanyahu, y luce como empresario de Intercure, una trasnacional distribuidora de marihuana.

Barak fue recipiendario de extraños donativos por 2.3 millones de dólares de Epstein para una inversión en una startup furtiva, que destila un espeso olor a azufre como probable andamiaje de consubstancial chantaje supraestatal de espionaje sexual.

Barak promueve el uso lúdico de marihuana que George Soros financia globalmente, y cuyo animador en México es el expresidente Vicente Fox.

Destaca la impactante conectividad del grupo Soros con los circuitos de pedofilia en México mediante sus probables trasnacionales: el albergue de Mama Rosa de 500 huérfanos —que cobijaba el expresidente neofascista, vulgar operador de Soros, junto a su excanciller, desnudado en su lavado de dinero con el Cartel del Golfo y el hoy desaparecido Banco Stanford.

El siniestro albergue de Mamá Rosa fue 'defendido' 'extraña' y airadamente por Enrique Krauze Kleinbort: presunto 'protegido' de Soros; miembro de la Comisión Trilateral y del grupo fascista Committee on the Present Danger; también alto directivo de Televisa y Banco Santander. !Los círculos se cierran!

En fechas recientes Krauze Kleinbort fue expuesto como conspirador (literal) en la Operación Berlín para derrocar al presidente López Obrador.

Otra trasnacional que forma parte de la pedofilia en el T-MEC (Tratado de Libre Comercio México—EEUU—Canadá) es la secta sexual esclavista de NXIVM donde destaca Clare Bronfman, hija del omnipotente jerarca de Seagram () y expresidente del Jewish World Congress, así como los hijos/hijas de 3 expresidentes de México: Salinas, Fox y De la Madrid.

¿Será casualidad o causalidad la circularidad de la repugnante pedofilia en el T-MEC tripartita donde los hilos o los ejes de la carreta conducen al núcleo del megaespeculador George Soros?

George Soros practica una ideología de depravado libertinaje sexual que tiene como propósito socavar las estructuras nacionales de los países para implementar su agenda transnacional y el consumo masivo de drogas mediante la despenalización de la marihuana como paso preliminar hacia una sociedad consumista de 'drogas duras' que afectan la neurofisiología del cerebro para el control masivo de los adictos a su esquema globalista deshumanizado.

El rotativo inglés The Telegraph comenta los vínculos pedófilos entre Epstein y el "gran y buen (sic) establishment británico, como el príncipe Andrew". Los británicos nunca pierden su flemático sentido del humor ante cualquier circunstancia adversa.

Curiosamente, la novia de Epstein, que luego se volvió su proxeneta de menores de edad, es nada menos que: hija del controvertido magnate editorial israelí-británico, también señalado como presunto agente del Mossad, quien se apoderó en forma fraudulenta del fondo de pensiones Mirror Group y quien se ahogó al caer en forma bizarra de su yate.

¿Será la pedofilia, quizá filmada tras bambalinas por los videos del Mossad, lo que brinda su 'cohesión' a la plutocracia globalista?

Curiosamente, Filip Giraldi, exagente de la CIA especialista en contraterrorismo, aduce que Clinton y Trump se salvarán de la hoguera de la opinión pública tan reacia a la pedofilia multitudinaria, mientras que otras personalidades expuestas tendrán dificultades para eludir el hacha de la justicia cuando han sido exhibidos los vínculos de Epstein con el Mossad: situación muy similar a la del acosador sexual masivo de Hollywood, Harvey Weinstein, quien operaba con la agencia privada de espionaje 'creativo' Black Cube con sedes en Londres, Tel Aviv y Madrid, cuyos empleados fueron miembros de los servicios Mossad—Shin Bet—Aman de espionaje de Israel.

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK