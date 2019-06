El migrante Triángulo Norte: cambio climático, café, violencia y evangelismo

Las verdaderas variables del etéreo acuerdo de Trump y el Gobierno mexicano, bajo la amenaza de tarifas punitivas que tendrían efectos deletéreos en la economía mexicana —que quizá propicie una mayor migración, ya no de centroamericanos, sino de mexicanos que podrían usar embarcaciones marítimas para llegar a las dos costas de EEUU— ha alcanzado niveles de 'tormenta perfecta'.

Se han conjugado los antecedentes geopolíticos propios del Triángulo Norte: desde el enfrentamiento entre EEUU y la ex-URSS durante la guerra fría, pasando por sus guerras civiles, hasta su inestabilidad propia e inducida del exterior.

Sin contar su volcanismo orográfico y sus devastadoras tormentas climatológicas (tipo huracán Mitch), se esboza un cuadro dantesco sin salida, donde convergen el cambio climático —que ha afectado a la población rural—, el desplome del precio del café (en particular, en Guatemala), la violencia juvenil de bandas gansteriles y carteles de droga, traficantes de migrantes y trata de personas, a lo que se suma el factor poco analizado que formaría parte de una agenda oculta del recambio 'evangelista': desde Nicaragua, pasando por el Triángulo Norte, hasta el sur mexicano.

El megaespeculador 'globalista' George Soros ha sido acusado de financiar a las ONG en México para promover la forzada migración de Centroamérica, en particular de Honduras, como ha expuesto su expresidente Manuel Zelaya, depuesto por un golpe militar instigado por EEUU.

Soros también ha sido imputado por Viktor Orban, primer de Hungría, de ser el promotor de la ola migratoria a Europa para estimular su balcanización y la devaluación del euro.

​En términos migratorios, se ha escenificado una batalla global entre dos ejes bien delineados desde Israel, pasando por Europa, hasta México/el Triángulo Norte.

El 'bloque antimigratorio' proclive al Partido Republicano y a su supremacismo WASP (White AngloSaxon Protestant) de Trump y Jared Kuschner (su yerno 'talmúdico'), el casinero Sheldon Adelson, Netanyahu (primer israelí) frente al bloque hipócritamente 'promigrante' de Soros , Banca Rothschild, los Clinton, Obama, inclinado al Partido Demócrata.

A mi juicio, México se ha vuelto el campo de batalla electoral entre Trump y Soros. Trump ha hecho del asunto migratorio el 'leitmotiv' de su reelección, mientras Soros utiliza la carta migratoria para desquiciar a la base electoral del presidente Trump y derrumbar su muro que no ha podido edificar.

Según The Washington Post, "Guatemala es ahora la única mayor fuente de migrantes que intentan entrar a EEUU: más de 211.000 fueron apresados en la frontera suroccidental en los ocho meses de octubre a mayo", y acredita la causal a que "en la parte occidental de Guatemala" uno de "los mayores factores del surgimiento es la caída del precio en 60% de 2,20 dólares por libra a 86 centavos este año", cuando "desde 2017, la mayor parte de los cafetaleros han estado operando con pérdidas y han decidido emigrar".

¿Podrán los 6.000 integrantes de la nueva Guardia Nacional de México impedir la entrada masiva de migrantes de Guatemala que tiene una porosa frontera de 871 km con México: Chiapas (654 km), Campeche (194 km) y Tabasco (108 km)?

El desplome del precio del café se debe "al incremento y la producción de café mecanizado y barato en Brasil" y que compra a precios regalados Starbucks.

A menos que Guatemala mecanice su producción de café, no se ve como puedan paliar esta trágica situación económica. ¿Qué puede hacer Guatemala con sus desempleados cafetaleros?

Pareciera anómalo que México, que ostenta una frontera de 3.000 km con EEUU, con todo y la parte del muro construido en su tercera parte por Clinton y Baby Bush, haya abatido su migración en 90% "en los pasados 20 años", mientras que "este año, por primera vez, Guatemala y Honduras se están convirtiendo en las principales fuentes de migrantes ilegales a EEUU".

Los asuntos de la violencia juvenil, el cambio climático, y el desplome de la cotización del café, son más conocidos que el despliegue de una agenda que ha tomado forma tanto con los "cristianos sionistas" en el "cinturón bíblico (Bible belt)" de EEUU, como en Brasil con el ascenso del excapitán Jair Mesías Bolsonaro, cuya tercera esposa es evangélica, y quien ha tejido una Santa Alianza con Netanyahu mediante los "evangelistas sionistas".

Con solo el 23% de la población, los evangelistas se volcaron por Bolsonaro quien fue beneficiado por otros trucos inmundos: la manipulación del Whatsapp y ahora con el destape del "golpe judicial" del polémico juez Sergio Moro, entrenado y cooptado en Harvard, quien bloqueó el retorno de Lula al poder

He detectado una mancha y marcha del "evangelismo político" que va desde Nicaragua, pasa por el Triángulo Norte y penetra a varios Estados del sur mexicano, donde sus "denominaciones" se han incrementado en forma exponencial.

¿Existe una agenda oculta que no se atreve decir su nombre para crear un "cinturón bíblico" desde Nicaragua, pasando por Centroamérica, hasta el estratégico Istmo de Tehuantepec (México)?

Según datos del World FactBook de la CIA, asombran los porcentajes exponenciales de los evangelistas en Nicaragua (33,2% de sus 6,1 millones de habitantes) y el Triángulo Norte: Honduras (41% de sus 9,2 millones); El Salvador (36% de sus 6,2 millones); Guatemala (42% de sus 16,6 millones; otra fuente que la CIA que lo oculta).

Ya Guatemala —el país "más evangelista" de Latinoamérica— tuvo dos presidentes evangelistas, el Gral. Efraín Ríos Montt, y Jorge Serrano Elías: los únicos dos jefes de Estado protestantes en la historia de Latinoamérica, antes de la conversión y la llegada de Bolsonaro a la presidencia en Brasil.

No se quedan atrás varios Estados del sur mexicano donde se ha incrementado en forma notable el porcentaje de evangelistas, en particular, en Chiapas (que ha tenido un gobernador evangelista, frontera sensible con Guatemala, donde prospera el narcotráfico y el contrabando multifactorial) donde algunas fuentes ubican a los evangelistas en 33%,seguido por Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

¿Por qué han crecido tanto los evangelistas en el sur mexicano, en imitación a la "mancha y marcha evangelista" del Triángulo Norte y Nicaragua?

El depredador modelo plutocrático neoliberal desquició a la población de México con el atractivo de una mano de obra barata y/o de ilegales contratados en EEUU con salarios de hambre que propiciaron la "ósmosis demográfica" y sus "refugiados económicos" —en similitud a los "refugiados políticos"—.

En forma similar, el binomio "ósmosis demográfica" y "refugiados económicos" alentaron a que los nicaragüenses emigren al sur, a Costa Rica, mientras los pobladores del Triángulo Norte lo hacen primordialmente a EEUU, donde cuentan con familiares y amistades ya instalados y, en menor medida, al sur mexicano (principalmente a Chiapas) donde son empleados en forma estacional.

​Steve Kopits, de Princeton Policy Advisors, pronostica que para todo el año 2019 habrá 1.072.000 detenciones en la frontera sudoccidental de EEUU de los cuales "430.000 serán menores de edad y 642.000 adultos".

México ha quedado atrapado sin salida entre Escila y Caribdis: en el flujo-reflujo migratorio de Sur a Norte y de Norte a Sur (los ilegales expulsados),y en la oportunista politización electorera de Trump y su agenda supremacista blanca.

Lo mas absurdo es que ante un problema multidimensional y de carácter regional, que implica a por lo menos cinco países (EEUU, México, Triángulo Norte), sin contar a Canadá, se pretenda aplicar efímeras recetas migratorias unilaterales cuando el esfuerzo debe integrar a todos sus componentes con una visión humanista, realista y de largo plazo.

