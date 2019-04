Los poderes que controlan Twitter

Los ciudadanos nos inscribimos a las redes sociales sin conocer los alcances y la agenda subrepticia de sus controladores. Cuando me bloqueó Twitter con un argumento pueril y tras investigar a los personajes que lo controlan y que aplican sus criterios políticos selectivos con su extraterritorialidad jurídica, me percaté que dormía con el enemigo.

Hoy combatir a Twitter representa luchar por la libertad de expresión en la era cibernética que está tomando matices orwellianos y totalitarios.

Mi indagación fue de corte forense tanto con Twitter International, con sede en San Francisco, como con Twitter Latinoamérica, con sede en México, y desde donde ha creado un eje geopolítico con Colombia/Argentina/Chile para avanzar su agenda neofranquista/neoliberal/pinochetista como se desprende de todos sus componentes en su organigrama funcional.

Twitter International tiene su sede oficial en San Francisco, pero su sede 'comercial' radica en el paraíso fiscal de Delaware, lo cual llama la atención.

Tengo que reconocer que ingresé a Twitter por la inercia de los borregos y hasta ahora que me bloqueó hasta me complace, porque descubrí que era un usuario de un conglomerado que he combatido toda mi vida.

Tampoco Twitter es la gran cosa: reporta ingresos hasta 2018 por 2.500 millones de dólares con 3.372 empleados. Su relevancia provino del uso eficaz tanto del expresidente Obama como del ahora presidente Trump.

Los usuarios de Twitter alcanzan los 335 millones en el mundo, de los cuales 23,5 millones están en México. No dispongo del dato de los seguidores en el eje narco-fascista/neoliberal/pinochetista de Colombia/Argentina/Chile, que no se comparan para nada con los 85 millones de usuarios en México de Facebook (5º en el ranking global) que ostenta 2.100 millones de seguidores en el mundo.

Hoy Forbes evalúa a Twitter en 16.000 millones de dólares, al menos de manipulaciones financieras ampliamente conocidas, cuyos usuarios empezarán a periclitar cuando, mínimamente de México y Latinoamérica, empiecen a descubrir que Twitter es un instrumento más del esquema fascista neoliberal.

Curiosamente, a partir del bloqueo pueril de mi cuenta en Twitter , gran parte de mis seguidores —desde YouTube (que son millones), pasando por Facebook (alrededor de 200.000) hasta el mismo Twitter (que con candado obligado alcancé cerca de 80.000 seguidores, pero que por efecto multiplicador se volvió una de las cuentas más influyentes en México, curiosamente sin buscarlo)— ha comenzado a migrar a la red social rusa Vk, que tiene 500 millones de usuarios en el mundo y que desde mi llegada ha empezado a cobrar gran relevancia entre los ciudadanos libres.

© Sputnik / Así es como la censura estadounidense enjaula a Twitter

Me llama la atención que nuestros amigos de Sputnik y RT no tengan entre sus opciones compartir el contenido en la red social rusa Vk.

A mi mayor asombro descubrí el traslape funcional de Google y Twitter cuando 4 de sus 9 integrantes del Consejo Directivo provienen de Google.

​Por poco me desmayo cuando descubrí que 5 de sus directivos provenían de 5 megabancos: Goldman Sachs/Banco Mundial/Banco Lazard/Banca Rothschild/Banco Standard Chartered. Sale sobrando recordar que tanto la banca Rothschild como Standard Chartered han sido señalados por lavado fiscal.

En su Consejo Directivo internacional resalta la baronesa Martha Lane Fox, de la Cámara de los Lores del Reino Unido y partícipe de los circuitos 'filantrópicos' del megaespeculador George Soros.

Ahora sí que me dio un síncope cuando vi que que Robert Zoellick era uno de sus conspicuos controladores . Zoellick es uno de los mayores pesos pesados del esquema hegemónico de EEUU.

Expresidente del Banco Mundial, exdirector ejecutivo de Goldman Sachs y más allá de sus lazos burocráticos con el Olimpo de Washington, coautor con el exdirector de la CIA general David Petraeus, del concepto de integración de 'Norteamérica" de EEUU/Canadá/México (publicado por el Council on Foreign Relations 2014).

Con los anteriores datos forenses basta y sobra para percatarse de la ideología fascista neoliberal de Twitter. Ignoro la razón por la cual me 'toleró' tanto tiempo, habiendo sido su más acérrimo crítico en Latinoamérica.

Twitter Latinoamérica es obscenamente mediocre y seré muy breve en su exposición. Su director de 2015 a 2017 fue Santiago Kuribreña Arbide, exdirector de mercadotecnia de Televisa durante 10 años y primo hermano del candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña (Secretario de Energía del expresidente panista Felipe Calderón) y su socio en la empresa clandestina Kubre

Viene el personaje interesante, como diría la telenovela mexicana 'No es nada personal', pero que cometió el error de haberse enfrentado a mí de forma 'gratuita': el español Pepe López Ayala, hoy Director de Twitter Latinoamérica con sede en México, quien trabajó en Google España y luego fue parte del casi quebrado Grupo Prisa (propietaria de El País, con fuertes vínculos con George Soros y asociado a Televisa en W Radio).

​No llama nada la atención, pues es más que normal, que el español con ínfulas de conquistador Pepe López Ayala formara parte del Grupo Recoletos del oligopolio británico Pearson, accionaria de la Banca Rothschild que controla The Financial Times y The Economist.

El español neofranquista López Ayala perteneció a Telefónica y nunca ha ocultado sus estrechos vínculos con el fascista y neo-franquista Partido Popular de España

López Ayala es tan tonto que no conoce las sutilezas de México y Latinoamérica donde aterrizó con ínfulas de neoconquistador y se alió a Televisa de la que son socios Enrique Krauze Kleinbort (protagonista del narcoescándalo de la 'operación Berlín') y Haim Saban, dueño de Univisión, aliado de George Soros, y socio de Televisa.

Lo más volcánico es cuando el español neofranquista/neopinochetista/neoliberal López Ayala confesó que Twitter es "clave en las elecciones".

Los vínculos del narcolavador y plagiario Enrique Krauze Kleinbort rebasan los niveles: miembro del Comité sobre el Peligro Presente, la Comisión Conjunta Trilateral, socio del banco Santander, socio del pasquín nauseabundo SDP Noticias, socio de Televisa.

© REUTERS / Ginnette Riquelme Un aspirante presidencial mexicano saca partido de las acusaciones de 'agente ruso'

Además, es aliado de José María Aznar López, expresidente español del PP en FAES, quien fue atrapado en la 'trama rusa', para no decir su 'trauma ruso', de la complotista 'Operación Berlín' que tenía como objetivo implicar a Rusia en la asunción presidencial de López Obrador

Da flojera exponer la putrefacción de la dictadura cultural de 40 años del lavador Enrique Krauze Kleinbort expuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Mexicano. Krauze Kleinbort ha sido implicado en el escándalo de pedofilia en el albergue de 'Mama Rosa', incendiado deliberadamente.

Dejo atrás por ser irrelevante ante sus actos crapulosos, el plagio descarado de Krauze Kleinbort.

Lo que parece, según mis seguidores, es que la causa de mi extinción de por vida de Twitter, lo cual visto en retrospectiva me enorgullece, fue haber destapado el rescate de la cementera CEMEX con dinero del IMSS, una entidad paraestatal medica, gracias a las lubricaciones bajo la mesa del expresidente Felipe Calderón y su gran aliado Krauze Kleinbort.

© REUTERS / Dado Ruvic Twitter suspendió miles de cuentas vinculadas a Irán, Venezuela y Rusia

Efectivamente, los dos últimos tuits que valieron mi expulsión de "por vida" fueron, en primer lugar, el reto público que hice al expresidente Calderón para que desmintiera su mafioso rescate a CEMEX con dinero del erario mexicano en la que presuntamente intervino Krauze Kleinbort, connotado agente de la Banca Rothschild y de George Soros. El segundo fue cuando puse de relieve que en "Actualidad RT se burlaron de la trama rusa de @EnriqueKrauze y su vástago @leonkrauze", quienes padecen patológica rusofóbica congénita

Yo no quiero regresar a Twitter. Al contrario, considero que combatirle es un acto del mayor imperativo axiológico para salvaguardar el humanismo en el siglo XXI.

