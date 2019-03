Brasil: el fin del Gobierno Bolsonaro

Algunos analistas y no pocos medios consideran que el presidente Jair Bolsonaro ya no gobierna en Brasilia. El mandatario y sus hijos son calificados como "payasos" por Mauro Lopes, del colectivo 'Periodistas por la Democracia', asegurando que "en Brasil manda una Junta Militar que aún no confiesa su nombre pero ya extendió sus redes".